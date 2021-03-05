兩會2021｜政府工作報告600字「極簡版」　一文睇清四大部分要點

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-05 10:50

十三屆全國人大四次會議周五（5日）上午開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告。 官方傳媒《人民日報》摘取工作報告要點，提供僅得600字的「極簡版」。

一、去年工作回顧

疫情防控取得重大戰略成果

在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長

全年國內生產總值增長2.3%

為市場主體減負超過2.6萬億元

城鎮新增就業1186萬人

年初剩餘的551萬農村貧困人口全部脫貧、52個貧困縣全部摘帽

國內疫情防控仍有薄弱環節，經濟恢復基礎尚不牢固

二、「十四五」主要目標

經濟運行保持在合理區間

常住人口城鎮化率提高到65%

人均預期壽命再提高1歲

城鎮調查失業率控制在5.5%以內

基本養老保險參保率提高到95%

三、今年主要目標

國內生產總值增長6%以上

城鎮新增就業1100萬人以上

居民消費價格漲幅3%左右

單位國內生產總值能耗降低3%左右

糧食產量保持在1.3萬億斤以上

四、今年部分重點工作

財政：今年赤字率擬按3.2%左右安排

減稅：將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額10萬元提高到15萬元

降費：中小企業寬帶和專線平均資費再降10%

消費：穩定增加汽車、家電等大宗消費

創新：以「十年磨一劍」精神在關鍵核心領域實現重大突破

鄉村振興：做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

開放：推動區域全面經濟伙伴關系協定盡早生效實施、中歐投資協定簽署

環保：北方地區清潔取暖率達到70%

教育：在教育公平上邁出更大步伐

醫保：居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標准分別再增加30元和5元

住房：解決好大城市住房突出問題。規範發展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔

文體：精心籌辦北京冬奧會、冬殘奧會

港澳台：完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制