兩會｜建制派火速回應支持完善選舉制度　董建華：香港不改革不行

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-05 13:45

全國人大會議今（5日）開幕，會議將審議人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。 多個建制派旋即發聲明表明支持草案，民建聯相信有關決定能夠落實「愛國者治港」的原則，保障香港的長期繁榮穩定，讓「一國兩制」行穩致遠。 全國政協副主席、前特首董建華指，香港已經到了不改革不行的關鍵時刻，由愛國者擔任重要公職，是「一國兩制」的核心要義，也是舉世公認的政治倫理。他相信，絕大多數香港市民，都希望見到由愛國愛港人士治港，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，著力解決各種社會、經濟、民生問題。

民建聯一眾人大代表及政協委員於兩會提出22項建議及提案，包括豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫、允許身在內地的港人到深圳接種國產疫苗及放寬內地個人所得稅計算方法等。（民建聯網站照片）

民建聯指，根據《憲法》第62條第14款，「全國人民代表大會決定特別行政區的設立及其制度」，因此，完善本港選舉制度完全是中央事權。在草案獲得通過後，他們會全力配合特區政府作出必要的本地立法工作。

民建聯認為，現行香港的選舉制度存在漏洞，讓反中亂港分子有機可乘，進入特區權力架構，肆意阻撓特區政府施政，製造社會矛盾和動亂，對抗中央，甚至鼓動「港獨」分離主義，勾結外國勢力。民建聯指這偏離「愛國者治港」的原則，威脅「一國兩制」有效落實，以及損害國家主權、安全和發展利益，全國人大作出有關決定是必要和及時的。

董建華：香港不改革不行 完善選舉制度關係750萬香人福祉

全國政協副主席、前特首董建華指，香港已經到了不改革不行的關鍵時刻，由愛國者擔任重要公職，是「一國兩制」的核心要義，也是舉世公認的政治倫理。他相信，絕大多數香港市民，都希望見到由愛國愛港人士治港，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，著力解決各種社會、經濟、民生問題，積極融入國家發展大局，與內地優勢互補，協同發展，共同創造一個和諧、穩定、繁榮的社會環境，讓香港市民安居樂業。

董建華形容從香港治理的層面看，全面落實「愛國者治港」原則，完善香港特區的選舉制度，是中央全面貫徹「一國兩制」方針的重大舉措，不僅關係到750萬香港市民的福祉，也必將為特區的長治久安帶來健全的制度保障。他指回歸以來，中央依照憲法和基本法，堅定不移貫徹「一國兩制」方針的決心沒有變，保障香港市民依法享有各項權利和自由的決心沒有變，推動香港民主制度循序漸進發展的決心沒有變。

他認為全面落實「愛國者治港」原則，糾正過去幾年香港政治生態的亂象，杜絕反中亂港分子透過選舉進入香港的管治架構，對國家主權、安全、發展利益，以及香港長期繁榮穩定造成危害，這是民心所向，亦是理所當然的。

經民聯的港區人大代表、全國政協委員提出17項提案。該黨政協委員聯合建議中央設立中港認可的「疫苗通關通行證」，為香港市民接種疫苗提供誘因，重啟兩地人員往來。（資料圖片／歐嘉樂攝）

梁君彥：立法會將履行憲制職能完成審議工作

立法會主席梁君彥議員今天亦透過立法會秘書處作出聲明，指中央在國家層面完善香港的選舉制度是可以理解的，亦是合適的做法。完善的選舉制度能夠理順憲制秩序，建構一個和平理性的議會，減少不必要的內耗與矛盾，確保「一國兩制」行穩致遠，有利香港社會繁榮穩定發展，市民生活安定。

他認為香港的政治光譜廣闊，中央一直都理解及包容香港社會不同的意見，相信完善選舉制度後，議會仍是可以有不同聲音。日後進行本地立法時，立法會必然會一如以往履行憲制職能，完成審議工作。

經民聯：有助撥亂反正 香港實現長治久安

對於中央從國家層面出手修改完善香港特區有關選舉制度，經民聯亦發聲明表示全力支持，只有完善選舉制度，確保由愛國者加入管治架構，提高管治和議政質素，香港才能撥亂反正，社會重回正軌，重新聚焦經濟發展、改善民生，實現長治久安。

經民聯認為，反中亂港勢力進入立法會和區議會，並實施種種反中亂港行動，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害香港民生福祉，最重要的原因就是「愛國者治港」原則沒有得到全面落實。聯盟認為，香港目前正處在由亂及治的關鍵時期，全面落實「愛國者治港」原則，可根除制度隱患，撥亂反正，確保香港的管治權牢牢掌握在愛國者手中，真誠為香港市民服務，將有助解決香港深層次問題，讓社會重回正軌，聚焦發展經濟、改善民生。