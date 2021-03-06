失業貸款｜批以個人債務處理失業問題　學者：最差的選擇

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-06 10:27

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，失業人士申請時需出示失業超過2個月的證明，貸款上限8萬元。嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初在一個電台節目上表示，對政策感到錯愕及失望，認為政府將社會保障不足的問題，化約成為個人的債務問題，將責任推卸給20多萬名失業工人。 他又指出，這個措施的背景，是政府拒絕接納民間及學界的意見，設立新的或是臨時的失業援助制度。

新一份《財政預算案》建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，失業人士申請時需出示失業超過2個月的證明，貸款上限8萬元。

歐陽達初在港台節目《香港家書》中表示，借貸對企業而言可能是常態，但對失業人士來說，卻要面對不少風險。他引述財庫局局長許正宇指，預期的壞賬率為25%，即大約四份之一個案可能無力償還。歐陽達初批評，政府沒有為失業人士提供最好及最有保障的政策，反而提供了最差的選擇，以個人債務、透支未來的方法，來處理失業人士開飯的問題。

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對於政府以與現行措施重疊等不同理由推塘設立失業援助金，歐陽達初指絕大部份的失業人士，都沒有申請或不合資格申請在職家庭津貼或失業綜援；當中失業綜援只能覆蓋約7.7%的失業人士。他又認為，2個制度的性質並不是要於短期內維持失業人士的購買力，只能為身陷貧窮的失業及就業不足家庭提供安全網；對政府指已提供足夠的措施，感到「得啖笑」。

歐陽達初表示，上個財政年度的赤字佔本地生產總值比例約9%，而未來一年則大約為3.6%，認為是偶然性財赤，不代表整體出現結構性財赤。他又稱，財政儲備本來就是用作應對危機，所以在經濟衰退時使用公共資源，保障市民的生計，絕對是用得其所。

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