預算案│失業貸款毋須滿足最低信用評級　許正宇：無破產即可申請

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-01 13:39

【財政預算案2010】新一份財政預算案建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，申請人貸款額以8萬元為上限；首12個月只須還息，年利率固定一厘，申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。

財經事務及庫務局局長許正宇今（1日）表示，貸款計劃希望盡量寬鬆，申請貸款人毋須滿足最低信用評級要求，亦無任何違約要求，只需有運作正常的銀行户口，及無破產申請或訴訟即可申請。

▼新一份《財政預算案》惠民措施▼

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申請者無需提供擔保人 冀一個月後接受申請

許正宇在立法會財經事務委員會上表示，政府計劃今個月向財委會申請撥款，期望在一個月後開始申請。

香港按揭證券有限公司高級副總裁陳令行指，申請貸款時銀行將不會考慮申請人的信用評級。至於不還款的後果，陳令行表示將有銀行作追收欠款，但強調借款人不需提供擔保人，因有關貸款由按證公司作承擔，政府已預留相等於預計壞帳率25%款項作承擔額。

經民聯、自由黨支持計劃 形容是「救命錢」

自由黨邵家輝表示，相信有關貸款可幫助失業市民，形容是「救命錢」，自己非常支持，又說有零售業界失業人士已「借無可借」，他希望市民能支持有關計劃，並呼籲身邊失業人士若有困難就要申請。

經民聯盧偉國表示，該黨支持有關計劃，但關注申請人如何證明自己無收入。許正宇回應說，申請人須提供失業聲明，證明自己失去主要收入，即可申請貸款，強調自僱人士也可申請，但政府不希望有濫用情況，所以才需要申請人繳付1%利息，當全數償還貸款後，就可獲退回利息。

經民聯盧偉國表示，該黨支持設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，但關注申請人如何證明自己無收入。（資料圖片）

陳力行：按證公司會抽查個案 確保公帑用得其所

民建聯周浩鼎關注，正放無薪假的在業人士能否申請貸款，許正宇表示，今次計劃希望聚焦失業人士，認為難有計劃像「復活蛋」，可滿足所有人要求。他又強調，今次計劃的條款及框架清晰，不存在政府、按證公司及銀行各自為政。

陳力行強調，今次計劃做法與百分百融資擔保計劃一樣，相信銀行會以專業態度審批貸款，按證公司亦會抽查部份個案，確保公帑用得其所。