韓正稱每日都看香港新聞　冀政協助解房屋、經濟等深層次矛盾

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-06 16:30

全國人大會議昨日（5日）揭幕，將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早接見約200名港區全國政協委員。 港區全國政協委員、民建聯彭長緯表示，韓正對香港的事情非常關心，引述韓正指每日早上都會先閱讀香港的新聞，認為在國家領導人心中是非常重視港人。另一港區政協委員、工聯會理事長黃國就指，韓正指出了完善香港選舉制度的必要性和緊迫性，明確完善選舉制度基本原則。

韓正今早9時在政協禮堂出席聯組會議，接見港區全國政協委員。委員之一的民建聯立法會議員梁志祥笑稱，自己非常聚精會神地聆聽韓正講話，但因為口音問題只聽懂大概七成。他又表示，韓正十分語重心長地向委員分析，世界、中國及香港的形勢，並指疫情對中港均有影響。韓正亦特別回應了通關問題，稱希望疫情可以盡快控制、盡快通關。

韓正：「一國兩制」要行穩致遠 須堅持法治原則

另外梁志祥提到，韓正分析了完善香港選舉制度，提及原則性重點，包括「一國兩制」要行穩致遠，就必須堅持法治原則；所以今次對香港選舉制度進行修改，亦是按香港法律進行，由人大作出決定後交由香港修例。梁志祥指，完善香港選舉制度是要堵塞過往漏洞，特別是2019年修例風波後令香港彌漫「黑暴」；韓正提出要將這些錯誤的事糾正，令香港行穩致遠發展。

港區全國政協委員、民建聯主席李慧琼表示，韓正肯定香港在過去一年，抗疫乃至處理各種艱難時刻的工作；他又希望在完善選舉制度後，社會可以繼續支持政府對抗疫情，採取更嚴厲的措施盡快清零。李慧琼稱，韓正多番要求政協向特區政府提出方法，切實有效地解決香港的深層次矛盾，特別是房屋及經濟發展；另外亦需謀劃香港的長遠發展，尤其在科技創新及經濟轉營方面，思考如何做得更好。

▼全國人大會議揭幕情況▼

應借鑒國家將保就業放在突出位置

黃國在會後表示，韓正與港澳全國政協委員分析了國際國內形勢，以及香港出現的新情況新問題，交流看法並提出期望。他引述韓正指出，完善香港選舉制度的必要性和緊迫性，並明確基本原則：一是要堅持「一國兩制」、港人治港、高度自治的方針；二是要堅持「愛國者治港」，絕不能含糊，這是中央一貫立場，亦是世界各國對從政者的基本政治要求；三是要堅持依法治港，完善選舉制度的決定和法例修改，是通過充分諮詢和研究的結果。

黃國又指，韓正非常重視和關心香港，希望香港要將抗擊疫情放在突出位置，努力實現清零目標，下一步要著手大力解決好經濟民生問題，回應香港市民對收入分配、住房、創科中心等的關切。韓正提及過去一年的政府工作，就是將保就業放在突出位置，強調就業是民生之本及社會穩定基礎，想方設法、千方百計穩定就業，值得香港學習借鑒。他又期望香港積極融入國家發展大局，參與大灣區建設，把握好「十四五」規劃以及2035年長遠日標規劃的新歷史性機遇，共擔民族偉大復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的榮光。

「十四五」500多字提港澳工作 包括支持港經濟地位

「十四五」規劃中有關港澳工作的論述約500多字，提出要保持香港及澳門長期繁榮穩定，當中包括不少民生及經濟事項。規劃提到要支援特別行政區鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，實現經濟多元可持續發展；支持港澳更好融入國家發展大局，高品質建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展政策措施。

規劃指出，要支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能；支持香港建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，支持香港服務業向高端高增值方向發展，支持香港發展中外文化藝術交流中心。

另外又提到要加強內地與港澳各領域交流合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活居住的政策措施，加強憲法和基本法教育、國情教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神。支持港澳同各國各地區開展交流合作。