韓正晤政協　唐英年引述：增選委會及立法會人數　未提選舉時間表

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-06 13:45

全國人大會議昨日（5日）揭幕，將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。約200名港區全國政協委員，今早9時在政協禮堂出席聯組會議，獲主管港澳事務的國務院副總理韓正接見。 全國政協常委唐英年會後引述韓正指，《港區國安法》實施後，香港由亂到治，接下來要進一步完善選舉制度，確保「愛國者治港」。他稱韓正提到會擴大特首選委會及立法會人數，立法會議員數目會增加，但未有透露具體分布及細節，亦未有提及香港立法會、選委會及特首選舉的時間表及先後次序。 唐英年相信，改變選舉制度後不代表民主派會一下子消失，料審核參選資格的制度會有客觀標準，民主派仍有機會參與並勝出選舉。

唐英年引述韓正：完善選舉制度有必要性 會擴大選委會及立法會人數

唐英年稱，韓正在會上發表約1小時講話，提到經歷2019年的反修例運動，《港區國安法》落實後香港社會由亂到治，下一步要進一步完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則，強調完善選舉制度有其必要性及逼切性，否則危害到「一國兩制」，又要求政協繼續支持政府，多作解說工作。

唐英年指韓正未有透露改革選舉的具體細節，僅表示會擴大選委會及立法會，屆時選委會及立法會議員人數增加，「即是以代議政制而言，人數代表會更加多，因此代表會更加好。」

他續指，韓正沒有點名批評任何人，又引述韓正說香港未來有三場選舉，分別是立法會、選委會及特首選舉，惟未有提到選舉細節及時間表。

唐要求盡快通關 引述韓正指香港疫情要控制得更好

唐英年說，會上共有7名政協發言，分別談及金融、醫療及法律等方面，他亦舉手發言，反映希望中港盡快通關，他引述韓正回應指，希望香港在抗疫方面做得更好，多向澳門學習。唐英年稱韓正沒有提到具體指標，不過相信應達至「清零」標準。

唐英年：完善選舉制度非為剔除任何人 不是針對民主派

被問到改革選舉制度後，民主派是否無法參選，唐英年認為，民主派不會一下子消失，很多民主派並非希望破壞香港，相信最終審核會有客觀標準，仍然會有民主派可以參與及勝出，強調香港是多元社會，非「一言堂」。他又說，完善選舉制度並非為了剔除任何人，亦不是針對民主派。

至於叫喊「結束一黨專政」口號的人士能否參選立法會議員，唐英年稱他不懂審核，重申屆時審核有客觀標準，又稱他不希望有人要求共產黨下台，「共產黨是中國的政權，如果說愛國但又要共產黨下台，這是否自相矛盾，我想他們心裏有數。」

被問到今次中央完善選舉制度，是否推翻2012年唐英年亦有份參與的政改方案，令香港民主進程倒退，唐英年表示，當年對通過政改感到欣慰，但事隔9年，去年發生的內會風波顯示香港代議政制有需要進一步完善，落實「愛國者治港」原則。

至於今次改變會否引起社會反彈，唐英年估計，大部分港人均會歡迎完善選舉制度，認為不會重現2019年的社會動亂，因《港區國安法》已實施，加上港人崇尚法治，絕大部分港人都遵守法律。

全國政協委員林大輝亦引述韓正指，希望政協委員在完善選舉制度之事上多向市民解讀、宣傳和支持。（資料圖片）

全國政協委員林大輝亦引述韓正指，希望政協委員在完善選舉制度之事上多向市民解讀、宣傳和支持。林大輝稱全力支持韓正對委員的要求，支持特區政府抗疫和防疫；為特區政府出謀獻策解决經濟和民生的深層次矛盾，以及積極宣傳兩會精神，包括加快粤港澳大灣區發展；鼓勵年青一代投身民族復興事業，跟國家一同發展。