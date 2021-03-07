立法會議席改革　劉兆佳：直選、功能界別、選委各佔30席較合理

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-07 14:33

中央提出改革香港選舉制度，正在北京舉行的全國人大會議，將審議「完善香港選舉制度」決定草案的議案。消息指，立法會議席將大增至90席，並新增選委會界別，但未知選委佔多少議席。 全國港澳研究會副會長劉兆佳今（7日）表示，若地區直選只有20席，對地區政黨的生存空間少，認為愛國力量不止精英，還要有一批人連繫群眾。 全國人大常委會副委員會王晨日前介紹草案時指，賦予選委會選舉產生「較大比例」的立法會議員，劉兆佳指，回歸前第一屆立法會選委會只佔10席，第二屆減至6席，現時選委會佔30席是相當大的比例，佔整體三分之一，認為三個界別各佔30席較合理。

中央提出改革香港選舉制度，正在北京舉行的人大會議將審議「完善香港選舉制度」決定草案的議案。（資料圖片）

劉兆佳今日在無綫節目《講清講楚》指，改革選舉制度能強化和壯大選委會權力及職能，同時拉近行政和立法機關的選民差距。他認為，若選舉委員會增至五個界別，加入更多代表中層的人士，能攤薄大財團和高級精英分子的影響力，令選委會和日後立法會可比以往更關心中下層的利益，達至推動深層次改革的目標。

對於要求公職人員宣誓和實施《國安法》後，為何仍要進行全面選舉改革？劉兆佳認為，要求公職人員宣誓，不能完全阻止激進勢力進入管治架構，只會讓有意從事鬥爭的人知難而退。

劉兆佳：各佔30席反彈較少

外界現時流傳兩個具體議席的分佈版本，分別是將直選席位將減至20席，功能組別為30席，選委會佔40席；另一方案是三大界別各佔30席。

劉兆佳稱，三大界別平均佔30席的做法較合理，反彈亦較少。他稱直選只有20席對地區政黨的生存空間少，認為愛國力量不只精英，還要有一批人連繫群眾，擴大社會基礎。

對於草案賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，劉兆佳表示，回歸前第一屆立法會選委會只佔10席，第二屆減至6席，現時選委會佔30席是相當大的比例，佔整體三分之一。

至於草案提及要「建立全流程資格審查機制」，劉兆佳預料，將會設立強而有力的高層次審查機制，負責所有選舉的參與人的資格審查，整個過程包括制定、審查、決策和上訴都需處理。他建議可由政府官員和社會賢達負責，並賦予他們某種調查能力，檢視參加選舉人士過往的言行等。