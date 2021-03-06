李家超：全面支持中央修港選舉決定　「愛國者治港」天經地義

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-06 18:29

全國人大會議昨日（5日）揭幕，將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。 保安局局長李家超今（6日）在網誌中表示，他全面支持中央這次決定，又指「愛國者治港」是天經地義，理所當然，他反問「有何國家會接受叛國者管治，由分裂國家、顛覆國家主權或要求外國干預內部事務、損害國家和市民利益的人管治？」 李家超又指，只有優化特區選舉制度，確保以愛國者為主體的「港人治港」，方能確保在香港特區依法施政和有效治理，保安局會全力配合，繼續無畏無懼，履行維護國家根本利益和香港繁榮穩定的使命。

李家超：現行選舉制度機制存明顯漏洞和缺陷 可讓叛國者進入憲制

李家超表示，完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」，是撥亂反正、支持香港特區依法施政，保障香港特區700多萬市民的福祉的重要舉措。他指出，《基本法》第1條表明香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，第23條則明確規定，香港特區享有高度自治，直轄於中央人民政府。《香港國安法》第2條亦特別指出上述兩條條文是《基本法》的根本性條款。

李家超續指，自2019年社會動亂以來，立法會亂象頻生，「超出了理性討論，甚至意圖癱瘓立法會運作，阻撓特區政府依法施政，有關場面仍歷歷在目」，又提到有前立法會議員動輒妨礙立法會人員執行職務，使立法會不能運作，阻礙法案通過等。

李家超認為，以上亂象清楚證明，香港特區現行的選舉制度機制存在明顯漏洞和缺陷，甚至可讓叛國者進入憲制權力之內，不但破壞香港社會穩定，更嚴重損害香港特區的憲制秩序，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，必須採取有力措施防範和制止。他強調，全國人大擬作出的相關決定，是根據《憲法》、《基本法》，以及《香港國安法》的有關規定，充分考慮了現實需要和香港特區的具體情況。