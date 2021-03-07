梁愛詩：立法會新增選委議席比例最高或佔40席　超直選及功能界別

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-07 14:06

北京出手改革香港政制，今年人大會議將審議《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，消息指立法會議席將大增至90席，並新增選委會界別；全國人大常委會副委員長王辰日前指，將賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員。 基本法委員會前副主任梁愛詩今日（7日）表示，相信選委會界別議席比地區直選、功能界別多，「例如分區直選是20席，功能組別是30席，那它（選委會）便是40席。」 她指改組後的選委會將有更廣泛代表性，舉例指可加入婦聯、青聯、工商聯等團體代表，但恐怕今年9月未必來得及組成新的選委會，暗示立法會選舉或需再度押後。

基本法委員會前副主任梁愛詩。（資料圖片）

否認改制屬民主倒退

梁愛詩指，現時立法會功能組別和分區直選各佔一半，「但如果你説現在1:1，較大比例即是大過1，是1.5或是多少，要等著看。例如分區直選是20席，功能組別是20席，那它（選委界別）一定是多過20席，或是30席；例如分區直選是20席，功能組別是30席，那它便是40席。」

她又指，改制不違反《中英聯合聲明》及《基本法》，後者規定行政長官和立法會產生辦法需按照香港的實際情況和循序漸進的原則，以普選為最終目標。她指香港的「實際情況」會變化，經歷2019年社會事件，加上國際環境愈來愈複雜，有國家利用香港攻擊中國、干預香港事務，相信中央考慮到香港新的實質情況，為體現「愛國者治港」而提出改革。



梁愛詩認為，目前香港社會平靜只屬表面，疫情平復後反對派又會發起示威抗議，因此中央有必要保障香港的行政、立法、司法權力不落在損害香港的人手上，相信改制並非針對反對派。

2010年政改是至今唯一一次通過完整「五部曲」成功的政改，今次改制一旦落實，將全盤推翻當年政改，被問到這是否等同民主進程倒退，梁愛詩不認同，指中央政府一直希望香港的民主向前發展，否則不會在《基本法》寫明普選為最終目標，認為港人應該怪自己在回歸後的廿多年來，一直無做好政制改革。

指婦聯、青聯可加入選委會

對於選委會日後將擴大規模，可能出現新界別，並會擁有更多權力，包括「選舉產生較大比例的立法會議員和直接參與提名全部立法會議員候選人」。梁愛詩指，新增的席位可能會由政協委員擔任，又認為很多全國性組織都有「廣泛代表性」，如婦聯、青聯、工商聯等，相信他們出任選委能保證「愛國者治港」。

政府官方日程仍然稱立法會選舉於今年9月舉行，但選委會今年底才會改選，似乎選舉再度押後已成定局？梁愛詩承認，要在「制度健全後才舉行選舉」，視乎人大最終決議。她認為技術上本地立法在今個立法年度內應下完成，其後就可盡快組織選委會，但指要在9月舉行立法會選舉「我驚就趕唔得切喇」。

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼