立法會選舉再押後？　林鄭：先選選委後立法會　選委日子或有變

撰文： 翟睿敏 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-08 12:55

特首林鄭月娥日前上京列席全國人大會議開幕，前日（6日）獲主管港澳事務的國務院副總理韓正接見，昨日經深圳回港。 今次人大會議將審議修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」原則。林鄭今日（8日）中午12時於政府總部見記者，她表示，須確保管治權在愛國者手中，支持、歡迎中央完善選舉制度，非常感謝中央繼去年國安法後，擔起責任為香港解困，形容是及時必要、合法合憲，不容置疑。 她指港府有三階段工作，第一是全面開展解說工作，密集式向社會解釋；第二是聽取各界就修訂《基本法》附件一及二的工作；第三階段是進行本地立法工作。 至於今年9月立法會選舉是否須再次押後，林鄭指，選委會將被賦予新職能，從邏輯上而言，須先舉行選委會選舉，再進行立法會換屆，待明朗後再交代確實日期。

拒評論會否爭取連任

【12:47】被問到她本人會否連任特首，林鄭未有正面回應，稱她現在做的事不是為她自己，而是要推動完善香港選舉制度；對於會否連任的問題，她不會作任何回應。



另被問及港府會否就這次的選舉制度改革作公眾諮詢，林鄭稱，因為這次完善選舉制度具逼切性，故不考慮作大型公眾諮詢，但強調仍會聆聽市民的意見。她又稱，相信條例到立法會審議時，立法會議員都要聽取大眾的聲音。林鄭又指，如果「一國兩制」不能夠貫徹落實，根本不能談其他東西。

毋須啟動「五部曲」 不作公眾諮詢

【12:38】被問到為何今次改動不需啟動「政改五部曲」，以及政府會如何諮詢香港人，林鄭指是次完善選舉制度是由中央主導，故並非「五部曲」程序，而人大的權力是來自憲法及基本法；由於修改是由中央層面處理，故不需要經其他程序，香港亦會以一般政府條例草案的手法處理，即過半數議員通過即可。



至於香港市民的意見，林鄭認為在過去一段時間已十分清晰，「黑暴」加上立法會亂象，可見由選舉制度產生的政制問題已有一段日子，她相信交予立法會審議的過程中，議員會聆聽其選民的聲音。

另外記者問到，林鄭當初宣傳國安法時指只會針對一少撮人，現在卻有47名民主派被控，是否欺騙了港人？林鄭稱不想評論個案及有關人士，強調法庭講證據，又指國安法回復了絕大部分香港人的人身自由及安全，提到疫情間有酒店不敢租予政府作檢疫、有市民不敢乘港鐵等，國安法生效後情況逐步改善，著記者問他們是否按自己當日所指，人權自由獲得保障。

林鄭月娥。（鄭子峰攝）

拒透露向中央提交建議內容

【12:27】被問到今年9月的立法會選舉是否需押後，林鄭月娥指，選委會將被賦予新職能，包括提名立法會選舉參選人、產生議席等，她目前未能確實說今年9月5日的立法會選舉能否如期舉行，但從邏輯上而言，需先進行選委會選舉，之後再舉行第七屆立法會換屆選舉。

【12:16】有記者問到，今次選舉改革是否由她向中央提出。林鄭回應指，政治體制是中央事權，不是自治一部份，今次選舉改革是中央主導，正如國安法一樣，亦需明白香港近年受外部勢力等因素影響，須由中央出手處理問題。她拒透露向中央提交什麼建議，形容是「高度機密」，即使在問責班子亦非很多人知道。

至於《基本法》第45條提及的普選，林鄭指現時情況「走歪」，須先處理目前問題，之後再談循序漸進達致最終普選目標。

林鄭月娥較早前列席兩會。圖為2021年3月5日她與一名與會人員互動交流。（資料圖片/Reuters）

【12:01】今日是「三八婦女節」，林鄭開場發言先談及婦女工作，稱作為首位女性特首，一直推動婦女發展工作，將加大力度推動婦女權益。她列舉6項涉及婦女發展的措施，第一是將法定產假由十星期增至十四星期，去年12月正式落實，措施獲得歡迎；第二是優化支援服務，減輕照顧者的負擔；第三是在220個設施設立育嬰間，並修訂性別歧視條件，為喂哺母乳的母親提供保障；第四是為女學生提供免費接種子宮頸疫苗，至今已有25000名女學生接種；第五是政府關注流產胎兒的情況，並在19年設立永愛園讓母親安放胎兒；第六是促成女性參與社會事務，其中委任女性擔任非官方成員，至今女性成員比率為34%。

林鄭稱，明白疫情對婦女在經濟面對大壓力，她會著力提供支援。

林鄭指，上周五一如以往列席全國人大會議，對於中央作出完善香港選舉制度的決定，她表示歡迎和支持，認同完善工作要遵守五大基本原則，強調港府會全面配合。林鄭表示，面對香港政治體制出現漏洞和缺陷，明白到特區政府難自行處理，她感謝中央繼國安法後再從憲制層面負起責任為特區政府解困。她稱情況與國安法一樣，先由全國人大作決定，再授權常委會修訂附件一、二，她強調決定和修法都是合時必要、合法合憲。

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼