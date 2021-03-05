兩會2021｜特首林鄭月娥十指交握疑錯手勢　致意行拱手禮有講究

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-03-05 22:48

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球已一年有餘，在大多數國家仍在控制感染與維持經濟之間煎熬時，中國的社會和經濟生活已漸趨正常。當下，中國兩會正在進行，北京時間3月5日上午，中國十三屆全國人大四次會議正式開幕，應出席代表2,953人，實際出席2,900人。

在聚焦2021年中國《政府工作報吿》究竟提到了哪些關鍵詞和關鍵資料，香港前特首董建華、梁振英3月5日就兩會開幕發表的宣吿有哪些內容的同時，人大開幕式前香港現任特首林鄭月娥與鄰近代表打招呼的一幕也引發了關注。

抓拍的新聞圖片顯示，林鄭月娥十指交握與另一名代表打招呼問候，對面的代表回以拱手禮。林鄭十指交握行的拱手禮對嗎？

2021年3月5日，在中國十三屆全國人大四次會議開幕式前，香港特首林鄭月娥十指交握與一位人大代表打招呼的一幕引發關注。（路透社）

拱手禮是極具中國特色的見面問候禮儀，中國古代的禮儀絕大多數都源自西周初年周公開創的「周禮」，距今已有兩三千年的歷史。《論語•微子》有載「子路拱而立」，子路對孔子所行的即是拱手禮。拱手禮的正式稱呼其實應該叫揖禮，據《周禮》記載，根據雙方的地位和關係，當時作揖就已有土揖、時揖、天揖、特揖、旅揖、旁三揖之分。

拱手禮的核心動作是「拱手」，東晉郭璞在《爾雅•釋詁》中注曰：「兩手合持為拱。」清代文字訓詁學家段玉裁在《說文解字注•手部》有曰：「謂沓其手，右手在內，左手在外。男之吉拜尚左，女之吉拜尚右。兇拜反是。九拜必皆拱手」。

由古人記載可以得知，行拱手禮時，通常右手在內，左手在外；中國古人以左為敬，故而行拱手禮時，左手在外，以左示人，表示真誠與尊重，謂之「吉拜」，若遇喪事行拱手禮，則正好相反，是謂「兇拜」，多用於弔喪。

而女子行拱手禮時，左手在內，右手在外，若遇喪事行禮，則反之。歷史上女子行此禮並不多見，從後來發展看，古代女子更多行的是「萬福禮」。現代社會，偶爾也會見到女子行「拱手禮」，比如中國當下收視率最高的電視新聞欄目《新聞聯播》中女主播在大年初一向觀眾恭賀新春時，就會用到「拱手禮」。

2021年2月12日，中國央視《新聞聯播》主播在牛年大年初一用「拱手禮」向觀眾拜年，男女主播在行「拱手禮」時手勢有區別。（中國央視視頻截圖）

至於兩手相握應該置於身體何處位置也有講究：兩手相握，雙臂前伸如環抱，舉手過額，此乃「帝揖」，在中國傳統社會用於祭祀，後被用來向皇室行禮；拱手置前胸則是雙手正對胸口，不高於齶不低於胸，平臂行禮。翻閲《現代漢語詞典》，可見「拱，兩手相合，臂的前部上舉」，雖並未對具體拱手位作出統一的約定，但日常行拱手禮者置胸前居多。

千百年來，拱手禮已被約定俗成適用於民間見面或約會朋友，雙方吿別等，以拱手錶示寒暄、打招呼、恭喜、祝賀、感謝之意。在過年過節、拜年祝壽、典禮慶賀時，華人們通常會拱手作揖。在中國大陸關注度最高的電視節目之一——一年一度的春節聯歡晚會上，主持人給大家拜年用的也是拱手禮這種手勢禮儀。

拱手禮古今變化不大，動作均保留了下來。在禮儀學者鄭躍成看來，具體而言，行拱手禮時，兩手掌略為彎曲，相疊於胸前或偏上，與小臂一起形成一個「拱形」，曰之「拱手」。其動作也可以理解為一手虛握，用另外一隻手抱住。

百年前，一向行拱手禮的中國人開始興起握手禮。關於握手禮的來源有多種說法，其中一種稱英國（以及受英國影響的英聯邦國家）等國有見面握手的民俗習慣，而當時因英國的「日不落帝國」尊貴地位，握手也就逐漸成為世界通行的外交禮節。

新冠肺炎疫情防控期間，提倡社交距離，在中國已盛行多年的握手禮因有身體接觸，已不適宜。在中國官方的一些會議場合，彼此見面行古已有之的拱手禮已是越來越常見。而掌握拱手禮的一些講究，也成為新冠肺炎疫情之下中國官場的一節必修課。