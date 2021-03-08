林鄭否認改制收窄民主派參選空間：建制派都係民主　需改簡單二分

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-08 14:22

北京出手改革香港政制，全國人大會議正審議完善香港選舉制度決定，其中立法會料由目前的70席大增至90席，選舉委員會議席將「復辟」，並設立審查資格委員會，審核參選人資格。 對於今次政改被質疑令民主派參選空間大幅收窄、令建制受惠，林鄭月娥今日（8日）出席記者會時反駁，指香港慣常稱某些黨派為「民主派」，但政府現在不是要處理民主派，而是要處理不愛國、不愛港、破壞香港穩定繁榮、挑戰中央權威、勾結外國勢力以制裁中港的人。 她形容「建制派都係民主」，為人民服務，認為是時候改變民主、建制的簡單二元分法，只要有關人士屬於「愛國者」，不論對本地政治體制及特區施政有何看法，都符合參選條件。

「市民唔係好關心立法會」

林鄭月娥表示，今次政改由中央主導，毋須啟動以往的「政改五部曲」，而港府進行本地立法工作時，會以一般政府條例草案的手法處理，即過半數議員支持即通過。

至於會否就改革選舉制度諮詢港人，林鄭認為港人的意見在過去一段時間已十分清晰，已聆聽市民關注「黑暴」、立法會亂象，但又指「對於立法會，市民其實已經唔係好關心，因為見親都係亂象。」

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

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47民主派被控 林鄭：國安法回復港人自由安全

另外，47名民主派參與初選人士被控串謀顛覆國家政權罪，有記者問到林鄭當初宣傳《國安法》時，曾聲言只會針對一少撮人，但目前已拘捕近百人，平均2日多便拘捕一人，包括主要的民主派成員，問她是否認為自己欺騙了港人。

林鄭拒絕評論個案及有關人士，但強調所有事講法律、講證據，最終會由法庭裁決。她又指，《國安法》回復了絕大部分港人的人身自由及安全，與當時的講法明顯一致；過去一段時間市民不敢乘港鐵及發表意見、比較支持政府及國家的企業不敢營業、疫情間有酒店更不敢租予政府檢疫，林鄭稱以上全因「黑暴」的陰影，隨著《國安法》的實施已大大減退。

她又對記者說，「希望你都去問下，絕大部分的香港市民，是否如自己當日所言，人權及自由獲得保障」。