選舉改制｜司局長表態　許正宇坐鎮街站收聯署：推動香港由亂到治

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-08 20:20

中央提出改革香港選舉制度，全國人大會議正審議「完善香港選舉制度」決定草案的議案，除了特首林鄭月娥、主理選舉事務的政務及內地局局長曾國衞等相關官員，其餘司局長亦傾巢而出表態支持。 財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂及政助葉俊廉，今日（8日）就到民建聯立法會議員柯創盛於牛頭角的街站，親身收集市民支持人大完善香港選舉制度決定的簽名。許正宇表示，全力支持及擁護人大決定，認為決定由人大作為國家最高權力機關作出，有無可置疑的權威性，亦將確保「一國兩制」、「港人治港」及高度自治的方針能在香港行穩致遠。

許：愛國者治港是「一國兩制」的核心和根基

許正宇又指，「愛國者治港」是「一國兩制」的核心和根基。他認為，唯有愛國者才會真切關顧國家和香港的利益，為全國人民和香港市民的未來奮鬥；唯有由愛國者管治香港，香港繁榮穩定的未來才能夠得到保障。

許正宇強調，政治穩定是社會和經濟發展的基礎，人大決定將有效堵塞過往選舉制度裏的漏洞，推動香港走向由亂轉治的良好軌道。他表示，在行政長官帶領下，他將與其他問責團隊成員一道全力支持有關工作，繼續為香港正本清源、撥亂反正，並在「一國兩制」堅實的基礎上開拓未來更廣闊的發展空間。

徐英偉(李澤彤攝)

徐英偉：民政事務局定當全面配合

民政事務局局長徐英偉今天出席香港電車公眾免費乘車日啓動禮暨中企協會三十周年會慶Logo發布揭幕儀式，他表示民政事務局定當全面配合，切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則，並期望從此以後可以集中精力改善民生，能夠實現香港長期繁榮穩定的願景。

政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波及發展局局長黃偉綸昨日則分別發表網誌。張建宗表示，要求治港者愛國是天經地義、理所當然；陳茂波指出，人大相關決定是為堵塞現時制度上的漏洞，避免分離主義等各種違憲的主張進入本港的治理體制。黃偉綸就對人大常委會副委員長王晨提出的五大基本原則表示認同。