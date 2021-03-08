兩會｜栗戰書談改革香港選舉：打擊港獨勢力　打出一套法律組合拳

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-08 16:55

全國人大會議今日（8日）下午在人民大會堂舉行第二次全體會議，全國人大委員長栗戰書表示，今次會議將審議完整香港選舉制度決定草案的議案，他強調中央堅定不移維護國家主權、安全及發展利益，打擊港獨勢力，確保「愛國者治港」。 栗戰書提到，國安法的實施，扭轉香港在國家安全領域長期不設防的嚴峻局面，又提到人大就關於完善香港特別行政區選舉制度作出決定後，常委會將根據決定修改完善相關法律，打出一套法律「組合拳」。

栗戰書發言時表示，常委會工作最為顯著的特點是緊跟黨中央重大決策部署，緊貼人民群眾美好生活對法治建設的呼聲期盼，緊扣國家治理體系和治理能力現代化提出的法律需求實際，加強立法和法律監督，努力使各項工作更好圍繞中心和大局、更好服務國家和人民，例如堅決維護香港特別行政區憲制秩序。

栗戰書指，要維護香港特別行政區憲制秩序、法治秩序，提到2019年發生修例風波，香港法治和社會秩序遭遇嚴重衝擊，「一國兩制」受到嚴重挑戰，常委會於去年6月連續召開兩次會議，審議通過香港特別行政區維護國家安全法。

他指，去年8月、11月，人大常委會先後通過關於香港第六屆立法會繼續履職的決定、關於香港立法會議員資格問題的決定，是次大會將作出關於完善香港特別行政區選舉制度的決定。

栗戰書強調，人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，為維護香港憲制秩序、打擊「港獨」勢力、確保「愛國者治港」、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。



票戰書在宣讀有關修改香港選舉制度的部分後，全場鼓掌近10秒。

粟戰書隨後談到人大今後一年的主要任務，總體要求是在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一等，當中首項要求是「切實加強憲法實施和監督，維護憲法尊嚴和權威。維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保一國兩制實踐行穩致遠」。