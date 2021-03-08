改革選舉無公眾諮詢　林鄭避談爭連任：任內維護一國兩制頗滿意

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-08 15:25

中央提出改革香港選舉制度，全國人大會議正審議「完善香港選舉制度」決定草案的議案。行政長官林鄭月娥今（8日）會見傳媒時表示，今次完善選舉制度是由中央主導，毋須啟動「政改五部曲」、經立法會全體議員三分二通過，而是有如政府其他立法工作，政府條例草案需立法會議員過半數通過即可。

林鄭稱，這次完善選舉制度是由中央主導，並非通過「五部曲」程序，強調人大權力來《憲法》和《基本法》。（鄭子峰攝）

仍以普選為目標 目前最逼切堵漏洞

林鄭表示，這次沒有修改《基本法》第45和68條，香港仍以循序漸進達致最終普選為目標，她強調若指中央完善選舉制度是倒退，屬非常錯誤。林鄭又稱，《基本法》第45條提及要按「實際情況」，她認為現時香港出現泛政治化局面，更有人提出自決公投，情況根本「走歪」，故目前最逼切做是堵塞漏洞，令選舉制度回到「一國兩制」的初心。

對於政府會如何諮詢香港人，林鄭稱市民的意見在過去一段時間十分清晰，就是看到香港出現混亂，「黑暴」加上立法會亂象，議員由言語延至身體暴力，可見由選舉制度產生的政制問題已有一段日子。林鄭強調，由於立法工作有逼切性，故不考慮進行公眾諮詢，相信條例赴立法會審議時，立法會議員會聽取市民的聲音。

爭取連任特首？ 林鄭：任內維護「一國兩制」頗滿意

前特首梁振英日前受訪時不排除參選特首，外界關注林鄭月娥會否爭取連任，林鄭在記者會未有正面回應，僅稱現在做的事不是她的個人傾向，而要推動完善香港選制度；對於會否連任的問題，她不會作任何回應。



不過，林鄭提及自己任內曾作出確保香港長期繁榮穩定、維護「一國兩制」實踐的措施，包括《港區國安法》的實施及完善選舉制度，確保「愛國者治港」，對此感到頗滿意。