立法會「復活」選委議席　商界憂「易𠱁」凡事撐政府　數夠票即過

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-09 14:15

正在北京舉行的全國人大會議，如無意外本周四通過「完善香港選舉制度」《決定》，特首選委會功能將全面升級，佔據立法會議席「較大比例」，民主派勢力被削之餘，建制派亦迎來大執位。 中聯辦一連幾日約見建制派立法會議員，講解中央改革選舉決定，在「愛國者治港」主旋律下，建制必跟大隊支持，但據聞部分商界議員席間反映，擔心將來新的「愛國者界別」凡事撐政府，反而不利爭取完善民生政策。

林鄭民生立法建議或稍延

今次香港政制動「大手術」，特首林鄭月娥表明不作公眾諮詢，僅稱港人可透過議員反映意見。建制派不同板塊議員近日獲中聯辦分批約見，就改革選舉收集意見，綜合與者會消息，中聯辦官員主要引述國務院副總理韓正、人大常委會副委員長王晨近日發言，強調改革選舉是防止奪權，確保特區管治權牢牢掌握在「愛國者」手上，但未有透露具體方案。

有建制派議員指，中央改革香港選舉勢在必行，建制派作為愛國陣營一份子，必定支持，但坦言對方案內容亦難給予意見，「中央已經有全盤考慮和複稿」，相信調整空間很小。北京計劃大增立法會議席至90席，選委會很大機會佔40席，該議員反而關注「選委議員」如何組成，認為不應有太多社團、同鄉會代表加入，未必熟悉議會運作之餘，笑言部分人「可能連廣東話都唔識講」。

另一關注點是立法時間表，有建制派指，若立法會跟選委會選舉日期對調，至12月才換屆，現屆立法會相對有足夠時間審議多條法例，最迫切當然是政制改革的本地立法，其次是規定公職人員宣誓的條例草案，希望先在7月休會前通過，至10月復會再處理林鄭之前提出的五大立法建議，例如引入非本地培訓醫生、制定劏房租務機制等。

選委佔立會比例大 建制內部爭位



有商界議員則指，目前未有具體改革方案，難言商界影響力會否被「溝淡」，但認為立法會新增「愛國者界別」選委後，對爭取政府優化政策，不一定有利。

他解釋，傳統建制派與政府交手多年，熟悉各政策議題來龍去脈，擔人將來一下子大批新人循選委會入局，未熟習議會運作下，「唔熟書被官員好易𠱁到支持」，一些民生政策如禁止電子煙，原本可以跟政府談判周旋，爭取修訂更好方案，但因為「選委議員」要高度支持特區政府施政，反而可能令政府「數夠票就過」，「箍票」功夫亦可省掉。



正身處北京開會的政協委員就笑言，今次選委會議席「復活」，而且佔有「較大比例」，肯定會惹來各路建制人馬垂涎，爭取成為選委再「向上流」晉身立法會，相信建制內部未來幾個月亦有一番龍爭虎鬥。

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