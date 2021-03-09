選舉改制‧拆局｜民建聯春江水暖鴨先知？建制政黨「錢」途更闊

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

全國「兩會」正於北京召開，人大全體會議將審議及通過有關完善香港選舉制度的《決定》草案，本港立法會、選委會的選舉模式勢迎來一次「大手術」，政治版圖、生態將全面改寫。 修改選舉制度後，未來立法會組成部分不論是溫和派主張的「333」，抑或較強硬的「234」方案，直選議員的比例定必較現時大減，變相令主攻直選的政黨的生存空間收窄。有建制中人向筆者分析，民建聯早前提出「變革香港」倡議，將政黨的定位由參政議政改為「多渠道參與管治」，彷佛是「春江水暖鴨先知」，相信民建聯在「政改」大格局下，除了派黨員參加直選，加入政府問責團隊將成該黨的新出路。

直選大戶迎挑戰 空降政府尋出路

根據立法會的現時組成，倘連同「超級區議會」5席，由一人一票產生的民選議席共有40席，佔整體立法會議席超過一半。惟新「政改」藍圖下，不論是「333（30席直選）」方案，抑或「234（20席直選）」方案，直選議席比例將會大減，選委會的影響力則此消彼長。

有建制中人分析，民建聯、工聯會等以直選為發展路向的政黨最受今次「小政改」影響。按傳統智慧，過去外界一直認為香港的直選議席會愈來愈多，參與政黨工作相應愈來愈多上位機會，豈料如今出現一條「回頭路」，形同間選的議席捲土重來，硬生生把直選議席擠壓下來，走直選路線的政黨自然首當其衝。

政圈估計，選委會新增的第五界別500席位，可能以政協和本地社團代表為主，民建聯、工聯會雖然也可分一杯羹，但畢竟只佔少數。而透過選委會互選晉身立法會的，數量更少。而且，透過選委會組別進入立法會，與直選團隊始終是兩條「隊」，那麼，現有的政團直選團隊如何安置？

撤「超區」議席 周浩鼎轉跑道當官？

有資深政界中人表示，北京在部署「完善」香港選舉制度，尤其準備落刀大削直選議席時，無理由不考慮「配套」措施，安置建制派內的直選大軍。特別是現時北京高舉「愛國者治港」的大旗，這些建制政黨內的「愛國者」可謂多多益善。該人士指，按北京的部署，如果一邊廂削立法會直選議席，另一邊廂隨時大增政府政治委任職位，讓建制派直選大軍有一扇「逃生門」。例如現屆循超級區議會入局的民建聯周浩鼎，沒有了「超區」，隨時被安排加盟政府，當副局長或者其他新增的政治職位。

去年行政長官林鄭月娥會同行政會議決定，下屆立法會議員維持月薪10.1萬元，而副局長的月薪則介乎21萬至25萬。倘政黨中人由立法會議員轉跑道任副局長，人工即可「大躍進」，「錢」途更廣闊。

或進一步擴大政治任命團隊 推動政府巨大行政機器

該名政界人士相信，今次北京「完善」香港選舉制度，會是一整套方略，以建立全方位、更廣大的「愛國者」管治團隊，改完立法會議席版圖後，隨時會來一章「小政改續集」，進一步擴大政府政治任命團隊數目，以增強政府內的「愛國者」力量，去推動政府這台巨大行政機器。

+ 7 + 7 + 7

民建聯早前突然提出「變革香港」，當時許多人都有點摸不着頭腦，現在才恍然大悟，莫非民建聯是「春江水暖鴨先知」，早被「溫提」未來議會直選之路會被收窄？

民建聯「變革香港」中的芸芸倡議中，最矚目的是該黨改變沿用二十多年的定位，由參政議政，改為「多渠道參與管治」。現在看來，這似在預告，民建聯在新政改大格局下，將會加快加入政府問責團隊的步伐，提拔更多擁有專業資格、高學歷的民建聯成員，成為問責團隊的主將，避免民建聯成為新政改下的輸家。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼