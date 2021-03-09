尹兆堅獄中變「瘦尹」輕5磅　妻情書打氣：你是英雄｜政壇諸事町

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-09 12:34

47名民主派人士參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，當中32人不獲保釋，被還押至5月再訊。 向來有「肥尹」之稱的民主黨前立法會議員尹兆堅，趁還押期間勤力做運動，透露自己已輕了5磅褲、褲頭有鬆，更向大家承諾會努力減肥，獲釋後由「肥尹」變「瘦尹」。

尹太穿丈夫衣裳感受同在

尹兆堅團隊在社交平台發文，交代尹兆堅最新情況，文中形容阿尹精神很好，一見到同事就變身「維園阿伯」，「一輪咀不停係咁講嘢」。帖文指，大家見到阿尹「肥嘟嘟」的外型，一定以為他食量很大，但其實他是因為年紀大，加上做議員不定時飲食，阿尹自己亦非常擔心會有「三高」問題，年初做的身體檢查勉強合乎標準。

帖文引述阿尹稱，昨日早上被抽了三大筒血，自己雖然不怕打針，但都希望身體健康，不用一輩子吃藥，所以現在很勤力做運動，還押後輕了足足5磅。

牢內的阿尹努力減肥，外面守候的妻子則為他寫情書打氣。尹太在社交平台上發布情書，稱相信他重獲自由之時，必定會「更強大、更健康靚仔」，認真與阿尹心有靈犀。尹太亦寫道，沒有丈夫的日子仍會在家中穿上他的衣裳，希望感覺到阿尹與自己同在；更稱對於能夠成為他的妻子感到驕傲，一對子女亦以父親為榮，「You are our HERO（你是我們的英雄）」。

▼ 不獲保釋的32人▼