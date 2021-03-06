35+初選｜保釋覆核續審　柯耀林發聲明：即時退出所有政治聯繫

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-06 12:46

泛民主派47人因參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，國安法指定法官蘇惠德周四晚批准其中15人保釋，律政司即時申請覆核。其中一名原獲批保釋、現正被收押的被告西貢區議員柯耀林今日（6日）宣布，退出所有政治聯繫及組織，不再參加區議會、立法會選舉、香港各級選舉及任何政治選舉。

▼大批市民到高院等候入庭旁聽保釋覆核▼

柯耀林：不再參加任何選舉

柯耀林現為西貢區議會廣明區議員、區政聯盟召集人、將軍澳民生關注組主席。他的社交平台今早（6日）發表帖文，指收到柯耀林透過福利官向代表律師傳話，要求發表公開聲明，指他會即時退出所有政治聯繫及組織，並決定不再參加區議會、立法會等香港各級選舉及任何政治選舉。

另外，消息指，同樣被控串謀顛覆國家政權罪的公民黨4子楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信，以及職工盟主席吳敏兒，日前亦分別退出公民黨及工黨；前民間集會團隊發言人劉頴匡亦宣布解散組織。楊岳橋、譚文豪等多人的社交平台專頁已經消失，在Facebook搜尋時沒有結果。

而律政司昨日放棄覆核其中4人，林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆已准保釋離開，楊雪盈及呂智恆今日亦有到場旁聽。