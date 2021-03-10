專訪│傳「超區」將取消　劉慧卿：2010年後北京與民主派再無溝通

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

全國「兩會」正於北京召開，人大全體會議將審議及通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，本港政治版圖勢將全面改寫。目前具體方案仍未公布，但從現時資訊來看，立法會「區議會（第二）」（超級區議會）席位取消，料成定局。超區席位是2010年政改中，民主黨與中聯辦談判下互相讓步協調下的產物，是回歸至今唯一循「政改五部曲」通過的政改，亦是民主派和中央「破冰」溝通的成果。惟事隔11年，制度終究要壽終正寢。《香港01》記者邀請當日有份與中聯辦談判的民主黨前主席劉慧卿，談談箇中感受。 劉慧卿表示，對選舉改制當然感到失望，批評這是以「循序漸退」方式削除香港政制的民主成份，但她不認為當日與中聯辦談判是「白做一場」，始終於當時而言算是行前一小步。 不過劉提到自11年前通過政改後，中央未有積極與民主派人士對話交流，雙方再無有意義的溝通，對此十分遺憾，又慨嘆不論是中央還是特區政府，近年對待民主派都傾向「以對抗代替溝通」，憂慮此情況持續。因此，雖然她個人向來都支持對話，但對未來民主派與北京重開溝通之門未能樂觀。

當年唯一成果都被削去 劉：無人能保證持續多久

2010年，5名時任民主派立法會議員陳偉業、梁家傑、陳淑莊、黃毓民、梁國雄一同辭任，發動「五區總辭 變相公投」，嘗試以民意壓力推動政改，民主黨拒絕參與行動。民主黨於該年2月起，開始與時任基本法委員會副主任梁愛詩接觸，其後在時任北京領導人的開綠燈下，中聯辦與民主黨進行過多次談判。最終中央一錘定音，港府當年6月21日修改原有政改方案，在區議會功能界別中加入「區議會（第二）」，由在其他功能界別中沒有投票權的選民選出，特首選委則由800人增至1,200人。最終6月24及25日，行政長官和立法會產生辦法修改方案於立法會在民主黨、民協放行之下，獲得三分之二多數通過。

這場政改，在民主派內引起溫和與激進派之間的分裂，但亦被視為民主派和中央良性溝通的成果。不過後來民主派與中央的互動無法維持下去，2014年的人大8.31決定「三落閘」不為民主派接受，其後爆發79日的佔領行動。翌年政府提出的政改方案，在立法會僅獲8票支持、28票反對（因建制派「等埋發叔」協調失誤一度離場），遭大比數否決。至今政府再無提出政改，但政制問題一直纏繞香港社會，甚至成為2019年修例風波爆發的底因之一。當今次人大提出的選舉改制落實後，同時象徵着11年前民主黨妥協下的產物成為歷史。

2010年後再無實質、有意義對話

劉慧卿表示，不會覺得當日與中聯辦的談判是「白做一場」，因為民主黨當時認為政改方案值得做，無論如何都算是行前一小步，作為一個邁向普選的過渡安排，「沒有人能保證（制度）能持續多久」。但她提到，自2010年政改一役後，中央再無積極與民主黨溝通，彼此再無有意義的對話，對此十分遺憾：「自那次後，（中央）沒有再和我們深入接觸。其實不止我們（民主黨），其他民主派都沒有。」

劉憶述，2014年8月中時任中聯辦主任張曉明先後與民主派四大板塊會面（按：其後時任港澳辦主任王光亞、時任全國人大常委會副秘書長兼《基本法》委員會主任李飛也先後會見民主派立法會議員），但雙方皆各述已見，談不出任何成果。最終人大8.31落閘，其後又爆發佔領行動，雙方談判已實際上拉倒。

▼2010年五區總辭、政改爭議▼

看不到溝通的機會 但不會說已經『玩完』

講到「與中央溝通」，今日似乎已有點明日黃花的感覺，因政治現實往往令人有「平衡時空」的感覺。民主派於初選案大搜捕中，大批核心人物被拘控，就連民主黨成員尹兆堅、林卓廷、黃碧雲、胡志偉、趙家賢現時都因被控「串謀顛覆國家政權罪」被還柙。政界有意見認為，中央似乎連民主黨都已認定為敵人，需要「趕盡殺絕」。在這情況下仍談「溝通」，是否合乎現實？

劉慧卿表示，自己現時已不是民主黨領導層，只是一名普通民主黨人和香港市民，無法代表整個民主黨。不過作為與中央談判的過來人，她表示從來都相信溝通，不贊成暴力，主張互諒互讓達成共識。「政治這回事，是never say never的。現時情況看來，似乎已沒有機會（溝通），但我不會說已經『玩完』。無論多困難，都需要有人嘗試。」

不過劉慧卿指出，政治上的談判、溝通有一個重要前提，就是雙方都不堅持已見，有商量空間，而「有權力的一方」往往責任更大：「你站得出來談判，當然是有些地方有商量、讓步空間，這才叫溝通，要是雙方都企硬，那還談什麼？」

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有感中央、特區「以對抗代替溝通」：堅持已見也是一種對抗

她以特首林鄭月娥於修例風波期間的表現作為例子：「當日林鄭月娥稱想和『有心人』來一場社區對話，但結果只是不斷重覆官方立場，除了新屋嶺有少許新說法（答允不再使用新屋嶺拘留所）外，最重要的議題不讓半步。」結果自9月一場對話會後，社區對話無法繼續，其後局勢絲毫沒有改善，反而更多人覺得政府已不會聆聽意見，示威繼續升溫。劉說：「比如以今日來說，香港人很渴望民主、自由、法治，很擔心日後言論自由、人身安全受損，有『白色恐怖』，你（中央）是否也應該做一些事，顯示這些東西是不會受損呢？」

劉慧卿承認，暫時未見到中央於這方面釋出任何善意，又慨嘆不論是中央還是特區政府，近年對待民主派都傾向「以對抗代替溝通」。她指，「對抗」也可以分不同層面，可以是正面挑起衝突，就像現時一些深藍人士所做的一樣；寸步不讓堅持己見，嚴格來說也算是一種「對抗」，因為這令雙方關係進一步劍拔弩張。

說到民主派和中央的關係，2019年反修例事件後，傳統泛民被認為和激進抗爭派愈走愈近，在中央眼中或會認為連往日的溫和民主派都「冇得救」。對於溝通之門的斷絕，民主派又有沒有責任？

「如何看待民主黨的路線，是別人的自由」

劉慧卿表示，如何看待民主黨的路線，是別人的自由，「我們一向從政都是這樣，政綱就已公開，大家都可以監察」；況且早在修例風波前，如梁振英主政時代，民主派和中央及特區政府的關係已經惡化。

她又提到，雖然改制後民主派議席預料會大萎縮，無法在整體政治版圖上左右大局，但始終民主派背後有選民作為民意基礎，這是誰都無法抹殺的事實：「信民主精神，就要尊重民意，要尊重各方的考慮。無論怎樣都好，民主派過往都是相當一部分人的民意代表。」

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

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批選舉改制開民主倒車 削區議會席位只得一個真正原因

按照目前政界流傳的選舉改制方案，除立法會超區議席將會取消，選委會內的117個席位亦將成為歷史。近日多名親中人士包括前全國人大常委范徐麗泰，都表示區議會屬「非政權組織」，於立法會和選委會中都不應佔那麼多位置。

不過劉慧卿表示，制度實行多年都沒聽見有人說出現問題，偏偏到民主派主導區議會時才說「有問題」。因此她認為「區議會不是政權性組織」只是藉口，取消區議會選委席位的唯一真正原因，是現屆區議會由民主派主佔多數：「（選委會包含117席區議會）運作了那多年都無事，你都沒有出聲，偏偏到民主派選贏時就說有問題？不要忘記，這制度是你們自己設計出來的。」劉認為，今次中央主導的選舉改制是「循序漸退」削去民主成份，又認為社會會不斷進步，將代議政制「打回原形」到八、九十年代的水平，當然不能接受。

改制後的立法會選舉，直選議席比例將會大削。（資料圖片）

指泛民一向都是「忠誠反對派」 籲港人不同崗位繼續努力

在如今政治局面下，民主派未來路向成疑問。其中，全國港澳研究會副會長劉兆佳曾表示，選舉改革主要目的是阻止激進人士進入議會，為「忠誠反對派」創造生存空間，更點名指出這才是民主黨重返議會的唯一出路。按照劉兆佳的定義，「忠誠反對派」是指承認《中華人民共和國憲法》、《基本法》、《港區國安法》所組成的憲制框架，不損害國家安全、不勾結外國勢力、不癱瘓特區政府運作，在以上框架下活動，作為體制內的改革派。

劉慧卿表示，不太明白這種說法的根據何在。首先，西方語境中的「忠誠反對派」始終有機會勝選執政，政黨自然更加服膺於現有體制權力來源，但香港反對派無論如何都不可能執政，選舉改制後甚至連監督施政都困難重重；再者，以上述劉兆佳的定義來說，她認為傳統泛民過去廿多年來都是「忠誠反對派」，絕大部分人都愛國愛港，為國家為香港好，主張人權民主自由，「有多少人（泛民）真的要『隊冧』政府？我相信沒有」，但泛民長期以來都被親中派扣上「反中亂港」、「勾結外國勢力」等帽子。

亦因如此，她希望北京冷靜下來了解清楚，絕大部分港人都是愛國愛港，不會支持港獨，只是希望有自由的生活方式、人身安全、法治和民主：「以前經常有親中人士說香港是『政治巨嬰』，被寵壞了，但根本不是那麼一回事，這些只是一些很小的要求，不想香港就此毀於一旦。（北京）根本不用如此害怕，如臨大敵一般，哪裡有人會動搖到你的政權？」

最後劉慧卿寄語民主派後進以及香港市民，縱使目前環境惡劣，但也不要太過悲觀，在不同崗位下繼續努力，相信自己所做的事情有意義：「我知道人在當下，處境是相當困難，相信自己所做的事，落力去做；如果你很惶恐、憂慮，要走的話，也希望你成功。希望疫情過後，香港人可以再走出來，行使和平示威的權利。」

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼