林鄭月娥：對完善香港選舉制度感「圓滿」　政治安全得以保證

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-09 13:08

全國人大會議正審議修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」原則，行政長官林鄭月娥接受央視專訪時表示感到高興，稱其感受可以用「圓滿」兩個字來形容。 林鄭月娥指，去年頒布的《港區國安法》為香港開創了由亂及治的新局面，香港除了需要有社會安全，更需要有政治安全；完善香港特區選舉制度，就讓政治安全也有了保證，「做好了這件事是圓滿的」。

林鄭月娥接受央視專訪。（央視圖片）

「十四五」規劃中提出要保持香港及澳門長期繁榮穩定，當中牽涉不少民生及經濟事項，包括「三個中心」：國際航空樞紐中心、國際創新科技中心以及中外文化藝術交流中心。林鄭自言，個人非常重視文化方面，即支持香港發展成一個文化藝術交流中心，又指涉及支持香港發展的短短500個字，內容豐富，未來五年一定要把握好國家規劃給香港的機會。

「十四五」規劃中亦提到要加強內地與港澳各領域交流合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活居住的政策措施，加強憲法和基本法教育、國情教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神；支持港澳同各國各地區開展交流合作。

當選人行為不符愛國標準 會設機制處理

另外，林鄭同日接受中國國際電視台時被問到，為何並非由特區政府提出修改選舉制度。她重申，中央有權主動作出修改，加上香港的環境及時間緊迫，特區政府不可能按照本地既定步驟進行，情況就正如去年設立《港區國安法》，出於香港令人憂慮的形勢，要由中央出手。 林鄭對中央出手表示感謝，為香港未來的發展提供穩定性。

林鄭又指，因為自己的任期將於明年6月結束，而行政長官選舉需於明年3月進行，所以修改選舉制度的本地立法工作需在未來12個月內完成。特區政府需於12個月內，根據人大決定進行本地立法過程，再就選舉的選民登記及投票日等作出安排，林鄭指時間非常緊絀，自己及團隊會視之為頭等工作。

她強調，完善選舉制度並非要剷除不同政治立場的人士，而是確保只有愛國者可以管治香港。林鄭稱，會有機制審核或證明候選人資格，若當選後被發現有行為不恰當，亦應設機制以阻止有關人士繼續管治香港，在稍後的本地立法中會進行有關工作。