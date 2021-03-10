鍾國斌料小政黨或消失　自由黨難贏直選：除非泛民一個都入唔到閘

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-10 11:41

全國人大會議預料明日（11日）通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，本港政治版圖將全面改寫。按目前資訊，立法會議席將大增至90席，地區直選議席很可能削至20席，反而選委會成為核心，在立法會佔較大比例。 自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌今早（10日）在電台節目表示，自由黨在選委會內仍有一定代表，相信其力量不會受到太大影響，但承認自由黨日後在直選勝出機會不高，除非民主派被大規模DQ、部分選區「清一色」為建制派。

料小型政黨或在直選中消失

鍾國斌指，個人認為直選保留30席，即「333」安排較理想，這可將影響減到最少，因直選有較全面的廣泛認受性，市民參與度高一點。對於自由黨而言，他指自由黨現時4個立法會議席皆是功能界別，改制對後者沒什麼影響，相信對黨的影響不大；選委會方面，他認為始終自由黨在當中也有一些席位，估計將來改選後他們仍能保有一定勢力，日後循選委會取得一、兩個立法會議席不足為奇，笑言：「自由黨唔會唔見咗，除非連我哋都入唔到閘。」

不過，鍾國斌稱難以預期直選情況，若縮減至20席並改為「雙議席單票制」，「建制派都未必夠分」，而且會較為有利大黨，小型政黨或會從此在直選中消失。對於自由黨會否再參與直選，他稱該黨一直有參與，只是在2016年未能取得議席，預料將來在直選的勝出機會亦不高，但這要視乎一個前提：將來有多少民主派可以入閘。他指，如果將來民主派在某些選區「一個都入唔到閘」，該區候選人全為建制派，「餅仔」會大一點，自由黨機會就較高。

指商界未至於被「溝淡」

對於商界未來角色，鍾國斌估計未至於被「溝淡」，若以90席為基數，功能界別確是所佔比例有所減少，但選委會中也有很多界別與商界功能界別有重疊，如自己所屬的紡織及製衣界等。

鍾國斌坦言，今次選舉改制可能在一些人眼中，對香港整體民主發展不太理想，但強調社會穩定最為重要；對商界而言，做生意最重要也是社會和諧穩定。

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