邵家臻成功爭取監房改菜單：雞片取代雞胸肉、蒜蓉汁真的有蒜蓉味

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-10 16:24

曾遭牢獄之災的社福界前立法會議員邵家臻，過去一直關注在囚人士權益；出獄後邵家臻兩度出書談囚權，當中提到獄中膳食欠妥當。邵家臻今日（10日）在社交網站撰文，指經過各方努力後，監房的菜單終於有所改變，例如雞胸肉改為雞片、池魚又改為炸魚柳等，更稱「只要有恆心，赤柱都磨成針」。

因參與2014年佔領運動，而一度身陷囹圄8個月的邵家臻，出獄後成立囚權組織「石牆花」，協助在囚人士爭取權益，包括提供日用品及整理信件等。至於一直被批難以下嚥的獄中膳食，邵家臻亦有關注，去年初曾呼籲食肆申請成為懲教署的食物供應商，為牢內提供更多食物選擇。

根據《監獄規則》第31至33條，對囚犯食物的管有、分量及就獲供應的食物提出投訴均有管制，但未有就食物的選擇及品質作出規定。邵家臻曾表示，囚牢中的早餐規定提供白飯，肉類則是逢星期一到日，豬、牛、雞、豬、牛、雞及牛肉丸的輪轉。他又稱，周一至周日的醬汁亦有規律，但最大問題是醬汁有色無味。

邵家臻今日就在facebook分享指，經過各方努力監房的菜單終於有所改變，雖然每周肉類的規律不變，但雞肉已經由雞胸肉改為雞片，池魚又改為兩塊乒乓波大小的炸魚柳，周六更有據說味道不錯的豬肉頭。至於為人詬病的醬汁亦有改善，「蒜蓉汁真的有蒜蓉味」。