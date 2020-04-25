邵家臻趁入獄一周年成立「石牆花」　擬以企業模式延續爭取囚權

2019年4月24日，立法會議員邵家臻涉及參與2014年佔領運動被判入囚。身陷囹圄的8個月，他以階下囚身份歷盡各種不公，矢志再為囚友爭取權益。 一年後，他設立公司「石牆花」，寓意囚權工作遍地開花，「佢哋睇死我只係短時間做，係拎政治資本。」他立志用行動回應質疑，盼囚權路能超越倡議工作，以企業形式延續下去。

413100為邵家臻在囚號碼，而手上的白鞋更為在囚時用工資購買，被他珍而重之。（梁鵬威攝）

訪問時正值4月24日下午3時15分，「一年前，呢個時刻應該剃緊鬚，準備入去。」163日獄中生活，邵家臻坦言日子難忘，不時憶起獄中點滴，「自己有一部分留喺監獄，我唔知仲會留幾耐。」

批評單獨囚禁欠準則

413100，為邵家臻於獄中的代號，「將一個人名變為一個號碼，甚至變得比所有嘢重要。」他形容囚友猶如「brown object」，不僅被抹煞作為人的立體面，更甚是被視為死物一般，「唯一嘅選擇權係揀手指抽血。」他憶述在囚人士不被容許「光頭」，曾經有光頭囚友被職員喝停質問「光頭」原因；而在囚人士薪金分為6個等級，惟最高級的亦只有約199元，「生活係過得冇尊嚴。」

爭取囚權總惹來質疑聲音，「實有人問係咪要畀埋五星級酒店佢哋住呀？我淨係想拉去一般人嘅水平。」邵家臻說，香港監倉無可避免較外地狹小，但質疑於探訪、食物方面應有彈性，如仿效外國推行「open visit」、即容許在囚人士與親友進行有限度接觸，如擁抱等；而食物方面，認為應可容許部分囚友接收親友的私人膳食。他又稱本港對使用單獨囚禁欠準則，「唔肯食飯都會單獨囚禁，做得太隨便」，質疑對囚犯的精神健康有影響。

明言即失去議席亦要推動囚權

邵家臻自去年出獄後仍繼續進行爭取囚權工作，如就囚犯情況去信懲教署，並成功申請港台「社區廣播服務」，將會與䆁囚共同製作電台節目，讓公眾更了解獄中情況。

他又成立公司「石牆花」，寓意爭取囚權工作遍地開花。他稱，於獄中曾被職員質疑工作以換取政治資本為目的，「高級職員會話咪由佢癲，癲到9月30咪冇得癲。」出獄後他決心要用行動回應抨撃，即使失去議席亦要推動囚權。他說現時未決定公司運作模式，曾思考以社企形式運作，但須視乎政府對他們打壓程度。不過他直言不希望停留於倡議程度，「唔係想做社運團體」，昐透過聘請囚友工作等，用企業模式運作。