團體籲關注囚權問題　籲改善羈留環境　並為前線人員提供訓練

2019年印尼家庭傭工Yuli Riswati因未有為工作簽證續期，遭入境處人員上門拘捕，拘留在青山灣入境事務中心（CIC）逾月，遭惡劣對待，然後遞解出境，事件引起社會關注；惟至今情況似乎未有改善。 協助這些逾居留或等候遣返人士的青山灣羈留人士權益關注組，與多位立法會議員等，近來接觸多名羈留人士及家屬：其中因尼泊爾戰亂到港的S，十多年來，兩度進入青山灣入境事務中心，每次被拘留數月；她指羈留期間曾被多名男職員壓制在地上；更目睹有羈留人士因不被允許攜帶處方藥，而最終3隻手指壞死的情況。 關注組指，青山灣入境事務中心環境比監獄惡劣，令不少羈留人士身心受損，呼籲社會關注青山灣入境事務中心的囚權問題，呼籲改善羈留環境，並為前線人員提供相關訓練。

立法會議員邵家臻、張超雄及朱凱迪今年3月初，曾視察青山灣入境事務中心（CIC），他們指入境處在管理等候遣返人士持「監獄思維」，惟他們指羈留人士本不是罪犯、不是帶罪之身，卻在等候被批「行街紙」時屢屢進入青山灣入境事務中心，要在比監獄更惡劣的環境中等候，令不少羈留人士身心受損。

因尼泊爾戰亂而來到香港的S，過去曾兩次進入青山灣入境事務中心，她指中心濫權嚴重。（歐嘉樂攝）

遭多名異性職員壓在地上 目睹羈留者手指壞死

2003年因尼泊爾戰亂而來港尋求庇護的S，分別於2007年及去年兩度進入CIC，每次須羈留逾月；她指CIC濫權問題嚴重，去年曾遭多名入境事務處男性職員壓在地上，令她感到十分侮辱。她指，因為腰部及手臂有傷，進入CIC之後數日後，入境處安排她進入醫療室做身體檢查。診所內有一名男醫生及女護士，二人要求她除去內褲以外的衣物做檢查，當時醫療室雖有拉上窗簾，惟留有空隙，外面的異性職員很輕易就可以看到她的身體。

她稱，曾目睹有羈留人士因斷指送院，接駁成功後再送回CIC，惟醫生開出的處方藥不准帶入中心。S指中心的醫療條件不理想，該名人士多次投訴不果，最後不僅已駁回的手指壞死，亦惡化到其餘二指，最終喪失3隻手指。

NN在CIC羈留期間只有身上一套衣衫，常常無法晾乾。（袁澍攝）

僅有一套衣衫 未晾乾亦要著上身

自印尼的家傭、40歲的NN，2015年曾因簽證過期在青山入境事務中心羈留約3個星期。她指，因沒有訪客探訪，身上一套衣服可以穿，晚上洗衫後只能以一條毛氈遮體，若衣服早上未能晾乾，也只能將濕衣穿上身。

她又指中心內的管理人員態度惡劣，曾有緬甸籍羈留人士聽不懂英文和廣東話，惟一位女職員連續多日對該名羈留人士大聲呵斥。NN曾代該名人士向職員解釋，惟女職員則指NN是在「扮英雄」，又指「所有人必須聽命」。她又曾舉手詢問中心職員「CIC的規則為何」，但卻被是滋事分子，被送入單獨囚室關押。

團體呼籲社會關注：讓陽光照入「黑獄」

邵家臻、朱凱迪及張超雄批評中心漠視人權，「就如同懲教黑洞」；朱凱迪指，中心擠逼，羈留人士每日起身便要6人圍坐在一張桌前面，而探訪當日則有一位女士向他反映「入面好辛苦」。而邵家臻則引述曾被羈留的人士言論：「寧可去坐監，都不想入CIC。」

CIC關注組、神父甘浩望及三名立法會議員希望透過持續跟進與前線羈留人士接觸，令大眾認識到羈留中心存在諸多囚權問題。團體促請入境處為羈留時間定下不超過半年的期限，改善羈留環境至符合人道要求。邵家臻又指，政府應加強監察專員的職權，為前線人員提供相關的訓練；並需要審查現有投訴機制或建立獨立投訴渠道，確保被拘留者可以放心投訴。

團體呼籲社會關注CIC囚權問題。（歐嘉樂攝）

入境處：嚴格按照既定程序 確保被羈留人獲公平妥善待遇

入境處表示，青山灣入境事務中心對被羈留人士的各項安排，均是根據香港法例第 115E 章《入境（被羈留者的待遇）令》的相關規定而實施。中心對被羈留人士的各種安排，亦是嚴格按照相關既定程序進行，以確保被羈留人士獲得公平妥善待遇。

入境處指，所有日間活動室及寢室皆為高樓底設計並設有多扇窗戶，以確保光線充足及空氣流通；而被羈留人士在中心均可穿著私人衣物及可申請透過親友探訪收取衣物。在天氣轉涼時，被羈留人士會獲發夾棉外套及保暖毛毯；中心亦會定時為被羈留者提供洗衣及乾衣服務。

會為他們提供適切的醫療服務

被羈留在進入中心時，會由同性別的中心人員搜查，醫生亦會定期檢視被羈留人士的最新情況，以作出適當的安排；如被羈留人士感身體不適，醫生或醫護人員亦會為他們提供適切的醫療服務。若情況需要，醫生會要求中心安排被羈留人士轉往公立醫院接受進一步治療。此外，醫生亦會向病患者詳細解釋其處方的藥物、服用療程及醫療檢驗結果。

入境處指，若任何被羈留人士對有關安排不滿，入境處亦設有投訴渠道和機制，讓有關人士可作出申訴，所有被羈留人士均會獲告知相關的投訴渠道。