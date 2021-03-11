選舉改制︱人大今表決草案　葉國謙料今年完成選委會及立法會選舉

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-11 12:37

全國人大會議今日（11日）下午閉幕，將表決「完善香港選舉制度」決定草案的議案。港區全國人大代表、民建聯葉國謙預計，新選舉制度可較快落實，料今年內可完成立法會及選舉委員會選舉。 他提到，以往只依靠選舉主任決定參選人是否符合參選資格，對選舉主任構成壓力，因此認為應設立新機制審查參選人資格。 對於選舉改制被指壓縮民主派參選空間，葉國謙指，議會應吸納民主派及反對派意見，但參選人需要愛國愛港，若表明推翻中央政權不是愛國；鼓勵支持「黑暴」、破壞港鐵等亦難以被視為愛港。

正在北京的葉國謙今早在電台節目表示，人大通過議案後會立即公布內容，之後交由人大常委會修訂《基本法》附件一和附件二，再到立法會展開本地立法工作。

他指，選委會其中一個重要職能是選出特首，估計新選舉制度可較快實施，相信今年內有機會完成選委會及立法會選舉。至於選委會佔立法會議席比例及參選立法會需要取得多少選委提名等，葉國謙未有透露。

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單由選舉主任處理參選資格壓力大

《草案》說明提及要「建立全流程資格審查機制」，葉國謙說，過往只依靠選舉主任決定參選人資格，帶來較大壓力，認為應設立新機制審查參選人資格。他稱，「愛國者治港」的要求相當具體，亦能以法院日後裁決作標準，又指參選人不能口說愛國，行為卻相反，愛國的底線是不能推翻中華人民共和國。

被問到是否支持全國政協副主席、前特首梁振英再度競逐特首，葉國謙稱他不評論，但強調特首責任重大，最重要是有能力管治好香港，帶領香港解決經濟民生深層次矛盾。