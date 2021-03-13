選舉改制︱袁彌昌料中間派難影響大局　回歸學術界尋索政治出路

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-13 07:00

全國人大會議3月11日下午閉幕，並通過「完善香港選舉制度」決定草案，將設候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。香港政界版圖大洗牌，將無可避免。 過去數年政治氣氛兩極化，「中間路線」在香港勢弱，於選舉中成績未如理想。但在新的政治局面下，中間派人士亦有新動向，新思維狄志遠較早前接受傳媒訪問時表示不排除參選。 自由黨榮譽主席田北俊去年發起「希望聯盟」，標榜中間路線參選立法會。其中去年原擬出選港島國際政治學者袁彌昌向《香港01》記者表示，日後在新制度下，即使獲「放行」參選並成功當選，中間派對大局亦造成不到大的影響。因此，他未有正面表示會或不會繼續參選，但坦言在新的制度下，回歸學術界尋索香港未來的政治出路，可能做到的事更多。

「希望聯盟」去年標榜中間路線，欲成為議會「關鍵少數」，維持勢力上的均衡，藉此確保「一國兩制」順暢運行。惟在新制度下，日後立法會相信會由親北京勢力完全控制。田北俊較早前接受《香港01》訪問時提到，最理想的情況下，中間派可能在個別的選區，吸納到一些淺黃、淺藍票源，得到兩、三個議席。可是，他認為日後就算有中間派人士當選，永遠都是只少數，絕不是他所想的「關鍵少數」，影響不到任何東西，又言有志從政的溫和派可能會「意興闌珊」。

難再有關鍵少數 如要選委提名自己亦難入閘

袁彌昌向記者表示：「兩星期前，聽到（港澳辦主任夏寶龍）『愛國者治港』的說法，當時仍然覺得算是寬鬆、有機會。但近日聽到那麼多關於『資格審查機制』的說法，（全國港澳研究會副會長）劉兆佳又放風說會從嚴審查，感覺應該會愈收愈緊。」

袁彌昌預期，如稍後出台的具體方案，參選立法會也須取得五界別選委提名，自己將難以取得足夠提名入閘。

他指出，最理想的狀態下，體制內的反對派於整體局勢上有制衡力量就最好。可是以目前情況來看，即使中間路線獲得「開恩」進入立法會，新的議會似乎都會由親中派牢牢掌控：「（中間派）入到去都不是一個『勢力』，可能是被迫坐在一起附和。」所以袁彌昌指，這種政治局面下，對他而言可能用一個學者身份，組織起一些有心人，審視香港未來政治局面和尋找出路，可做的事或許更多。