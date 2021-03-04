精英時代殞落？田北俊：建制派「寧左勿右」　嘆溫和派難有作為

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

全國「兩會」開幕，政協會議昨日（4日）打頭炮，人大會議今日亦將召開。在《國安法》雷厲風行、「愛國者治港」高唱入雲的主旋律之下，近月香港政治局面大變，先有民主派「落鑊」，復有「改革香港選舉制度」如箭在弦。在這局面下，對於香港舊時代的溫和派而言，別是一番滋味在心頭。 被認為立場淺藍的自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》訪問，談到近月政治局面。田北俊表示，在「愛國者治港」的主旋律下，本地愛國陣營傾向「寧左勿右」，溫和派被邊緣化，政治版圖已由深藍派系主宰。 他又認為，舊時代的傳統精英，無論是商界，還是取態較溫和的專業人士，以至自己一直推祟的淺藍、中間路線，在這種政治局面下已難有作為，很快便會意興闌珊。即使因泛民不成氣候、選舉制度改革而得到一些議席，「永遠都只是少數，不是關鍵少數，對政治再無法帶來什麼影響」。

田北俊表示，在「愛國者治港」的主旋律下，本地愛國陣營傾向「寧左勿右」，溫和派被邊緣化，政治版圖已由深藍派系主宰。 （余俊亮攝）

冀精英公務員體系可保持

這個訪問，來得有少許突然，事緣近日行政會議成員葉劉淑儀因不滿深藍陣營對食物及衞生局新任常秘劉利群的攻擊，葉劉自己也成了被攻擊目標。田北俊的弟弟、實政圓桌立法會議員田北辰於社交網發帖，寄語愛國陣營不要互相攻擊。記者好奇之下，詢問田北俊的意見。田北俊直接邀請記者前來訪談，似乎對近日政治局面深有感受。

田北俊表示，不清楚深藍陣營的動機，或許他們也覺得葉劉淑儀說得有理，但自己又不能公開認同，只能連葉劉也罵上一份。他表示，希望香港一直賴以成功的精英公務員體系可以繼續保持下去，因為香港政府內最傑出的人才，都已在政務官系統之中。他認為，這批社會上的精英如果都被鬥倒，變成單純的「幹部黨」，對香港未來的發展有害無利。

嘆建制寧左勿右嚴重「覺得愈左愈得中聯辦支持」

講到深藍陣營，田北俊應該不會陌生。自1988年起擔任立法局議員，到2003年關鍵「倒戈」廿三條，再到2014年因批評時任特首梁振英被撤去政協職務，「田大少」一向是淺藍、溫和建制派的標誌性人物。但亦因為如此，在藍營中遭受的攻擊，可以說比任何建制派都來得多。

田北俊認為，建制派近年「寧左勿右」的情況十分嚴重，有時甚至做得比中央更進取：「覺得愈左愈得中聯辦支持，成日都擦錯鞋，可能中央只是想做六、七成，最後他們做到九成九。」而這些「做過龍」的部分，很多時會導致田北辰、葉劉淑儀這類比較有獨立思考的建制派，容易受到過多的攻擊，寸步難行。

田北俊表明，愛自己的國家是毫無爭議的，但他再仔細區分之下，認為「愛國」和「愛國愛港」是有少許分別。（余俊亮攝）

認為「愛國」與「愛國愛港」有些微分別

田北俊提到，「愛國者治港」原則，可能或多或少，也助長了部分深藍人士的勢頭。田北俊強調，愛自己的國家是毫無爭議的，但他再仔細區分之下，認為「愛國」和「愛國愛港」是有少許分別的。他以自身為例：「我是一個愛國愛港的人，如果中國與其他國家爭鬥，我一定站中國的一邊；但對內，當中央和香港在個別議題上利益不一致時，我未必事事和中央同一立場，有時也要站在香港人的一邊爭取權益。」

只不過，由於近年的政治亂局，導致中央收緊對香港的控制，將「愛國」提升到前所未有的高度。田北俊指，這種狀況會導致建制派不需要再獨立思考，只須「表忠」即可上位。不論如何，作為淺藍的都會被質疑「不夠愛國」。

所以在某些層面來說，田北俊表示頗為欣賞前中央政策組首席顧問邵善波呼籲不要「overkill」的說法。他笑言，被稱為「左王」的邵善波也「轉性」，說了一些溫和話。「其實他（邵善波）的意思就是，政治局面上中央控制香港已綽綽有餘，再搞下去，都是對付自己香港人，不用做到那麼絕。」他希望多點建制中人鼓起勇氣，說出這類對香港有好處的言論。

料本地精英政治角色不斷萎縮 有志從政者將意興闌珊」

商界出身的田北俊，自然也關注到商界未來於香港的政治角色。眾所周知，本地各大地產商、其背後遍及各行各業的生意，以至在政治版圖上的影響力，某程度上支撐或支配着香港社會數十年。工商、金融界在特首選委中也獨佔一界別。

田北俊感受到，中央對本地財團近年戒心增多，而隨著「愛國」的重要性日益增加，預料其政治上的角色會愈來愈小：「1997年時，北京都尚且會聽本地商界說話。商界支持董建華，中央就同意。但現時的中央已經不太聽商界的話，直接說我要誰（當特首），就一聲令下要求支持誰。」田北俊所舉的例子，自然是2017年特首選舉，林鄭月娥明顯獲得北京加持之下，部分商界人士都要歸邊支持林鄭。

「論財力，一個騰訊市值已經超越香港五大地產財團（長實、新、新、恆基、九倉）；論政治忠誠，本地財團怎麼都不及內地財團般懂內地的規矩。中央愈來愈不聽本地財團的意見，我可以告訴你，在今日，李生（長和系前主席李嘉誠）現時在政治上已沒什麼影響力。」田北俊如此總結商界的角色。

他預期，本地華資財團在可見將來政治角色會不斷萎縮，生意可繼續做，但政治上必須百分百跟從中央指示，一聲令下就要表忠，難以再影響中央決定。

亦因如此，田北俊認為香港社會的傳統精英，無論是商界也好，專業人士也好，如果真的有抱負想推動一些改變，無謂再參與政治，因為希望愈大失望愈大，很快便會意興闌珊。「可能我需要潑一潑冷水，政治上已經無得傾，必須百分百緊隨中央。」

田北俊認為，選舉早已經不是那麼一回事，因為日後立法會全面由單純的「愛國者」控制。（余俊亮攝）

評估中間派選情：議席可能有，但……

講到那麼悲觀，但選舉改革還是會來。田北俊去年發起「希望聯盟」，標榜中間路線，欲成為議會「關鍵少數」，維持勢力上的均衡，藉此確保「一國兩制」順暢運行。事隔一年，面對中央即將進行的「大手術」，中間路線仍有市場嗎？

單論選舉改制，田北俊相信是中央認為香港政制「變了樣」，想改回「一國兩制」的設立原意。至於「超級區議會」席位傳將取消，他表示早在2010年政改時，身邊已有不少商界朋友反映這是「變相直選」，與人大常委會2007年所指的「兩界別比例不變」有所不同，改回去也是正常之舉。

談到選情，田北俊估計如果今年9月還有選舉，而最終改法又是像政界流傳的「拆細」選區、雙議席單票制，在黃營「大將」已多被還柙的情況下，中間派可能在個別的選區，吸納到一些淺黃、淺藍票源，得到兩、三個議席。

但他認為，選舉早已經不是那麼一回事，因為日後立法會全面由單純的「愛國者」控制：「當日我們（希望聯盟）就是怕民主派35+後會有嚴重後果，想做關鍵少數。現時這個局面，日後就算有人當選，永遠都是只少數，絕不是關鍵少數。直白一點說，那三票是廢的，影響不到任何東西。」