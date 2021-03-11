何柱國向林鄭下戰書　表態考慮選特首：唔係為贏　想同佢辯論

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-11 18:32

全國人大會議今日（11日）高票表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。草案列明，特首選舉委員會增至1500人，分成五大界別，日後特首參選人須獲選委會不少於188名委員聯合提名，並需要在五個界別中各取至少15名選委提名，方能「入閘」。 特首選戰明年3月舉行，不時向特首林鄭月娥開火、上月將《星島》賣盤的全國政協常委何柱國，今日率先表態考慮參選特首，但前提是林鄭月娥競逐連任，「如果林鄭月娥特首出來再參選特首，我一定出來，目的想找個機會和她辯論。因為她曾說過一句說話，她認為她建設多於破壞，我對這說話有些不同看法。所以我想看看她建設了甚麼。」 被問到林鄭破壞了甚麼，何柱國只說，「所以我們大家辯論。」

多次刊廣告向林鄭「進言」 上月賣《星島》



何柱國過去多次在報章刊全版廣告向林鄭月娥「進言」，例如去年4月向林鄭發公開信，上款為「我最敬的、敬重的林鄭特首」，信中指香港經歷去年社會運動的「人禍」，如今又遇上疫情「天災」，「真是黑到無得再黑，別的地方比我們幸運得多，因為沒有人禍。」他比喻香港如中了七傷拳「廢晒武功」，「民不聊生、百業蕭條，市民心情壞透」。

林鄭月娥2018年出席《東周刊》典禮時致辭，借題發揮指品牌要有三個特質，包括credibility（可信）、reliability（可靠）同adaptability（與時並進），《東周》長遠能否做到，「大家拭目以待」，之後何柱國不時以「拭目以待」向林鄭發信。

何柱國今年2月將《星島日報》賣盤予內房資本佳兆業。

全國政協常委何柱國接受電視訪問時率先表示，可能會參選特首，但前提是現任特首林鄭月娥競逐連任。（資料圖片／張浩維攝）

選委會擴大不會攤薄商界力量：不少政協亦從商

人大決定列明，香港設立一個具有廣泛代表性、符合香港實際情況、體現社會整體利益的選舉委員會。選委會負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜，由工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界等五個界別共1500名委員組成。

何柱國在訪問中指，選委會職權擴大，能貫徹特區行政主導原則，認為選委提名或投票時會作個人判斷，即使選委會增至1500人，當中商界力量不會攤薄，因為不少政協亦從商。

對於立法會增至90席後組成，何柱國指，較多選委進入議會可彰顯行政主導，認為地區直選20席、功能界別30席、選委會40席較為合適。