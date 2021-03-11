何柱國擬選特首邀辯論「挑機」　林鄭：隨時歡迎　須擺事實講道理

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-11 19:21

全國人大會議今日（11日）通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，草案列明，特首選舉委員會增至1500人，分成五大界別，日後特首參選人須獲選委會不少於188名委員聯合提名，並需要在五個界別中各取至少15名選委提名，方能「入閘」。 全國政協常委何柱國今日率先表態考慮參選特首，並向特首林鄭月娥下戰書，「如果林鄭月娥特首出來再參選特首，我一定出來，目的想找個機會和她辯論。」 林鄭傍晚在記者會被問到，如何看何柱國考慮選特首及提出辯論，她僅稱：「我時常好歡迎同議會或一啲人士談論香港議題，只要大家都係客觀、持開放態度，擺事實講道理，呢個係隨時歡迎。」

「並唔係我一個人可以指點江山」

有記者問及，林鄭或有可能出選特首選舉，角逐連任特首，質疑若由林鄭主導選舉制度改革，猶如為自己度身訂造的選舉制度。

林鄭拒評論會否參選下屆特首選舉，僅稱：「唔需要講，亦唔會喺度講」。她指，修改選舉制度須經過法律程序、立法會審核，不存在有制度是為個人服務，「要由中央層面要經過法律程序，稍後亦要經過立法會審核，並唔係我一個人可以指點江山，話應該點樣嘅制度，所以不存在制度為人、為個人服務。」

談到何柱國考慮參選特首，稱希望有機會與她辯論，林鄭僅稱：「我時常好歡迎同議會或一啲人士談論香港議題，只要大家都係客觀、持開放態度，擺事實講道理，呢個係隨時歡迎。」

何柱國接受電視訪問時表示，若林鄭月娥再參選特首，「我一定出來，目的想找個機會和她辯論。因為她曾說過一句說話，她認為她建設多於破壞，我對這說話有些不同看法，所以我想看看她建設了甚麼。」