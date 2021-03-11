選舉改制｜林鄭月娥指不是民主倒退　非要踢走民主派

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-11 20:02

全國兩會閉幕，人大全體會議0票反對下通過有關改革本港選舉制度的決定，港府立即發聲明表示支持。特首林鄭月娥傍晚6時見記者，表示特區政府堅定支持、由衷感謝人大決定。

被問到往後的特區政府的解說工作，林鄭指要讓市民明白中央出手是合法合憲，亦符合香港的情況。林鄭表示，近年看到有「別有用心的政客」利用選舉改度的缺憾進入政府，他們不是協助政府，而是「搞破壞」甚至協助外國勢力干預，她稱要將這些情況向香港市民清楚解說。

她說，正式通過後未來1年政府要舉辦多場選舉，形容自己「工作量好大」。

對於律政司司長鄭若驊、行政會議召集人陳智思都表示，這次修改選舉制度是倒退，林鄭指不同意是倒退，而是填補選舉制度的缺憾。

第三界別社福界 料將調到第二界別

有意見《決定》介紹五個界別時沒有提及社會福利界，她表示相信人大常委會可能將過往在第三界別的社福界放入第二界別，即專業界別。

難持續由選舉主任決人參選資格 審查委員會制度嚴謹

至於資格審查委員會是否架空選舉主任，林鄭表示過去有意見認為選舉主任不應判定誰人可以參選，今次成立委員會，正好釐清選舉主任的職權。

林鄭表示，審查委員會不是主觀去揀選候選人，而是根據機制來決定，現時由選舉主任一人決定，但引來質疑，政府亦評估難以持續，因此在改組後訂立機制，以一定準則來判定誰人合資格，未來會有正面清單和負面清單，形容制度非常嚴謹。

對於泛民難以進入立法會，以後立法會內是否就沒有反對派，林鄭指政府議案有時也有不足，議員反對是有建設性的，不代表不能反對。林鄭續說，立法會改組不是要踢走某些政治主張的人，而是要有更廣泛代表性，並以香港整體利益為依歸，又說立法會不能以泛政治化的角度去看事件，例如凡是涉內地事務就反對，指要解決這些情況才能有空間解決其他實際問題。

過去一屆的立法會選舉和區議會選舉，有大量市民投票，不少泛民代表當選，而林鄭指選舉有漏洞，被問到時否無視這些民意，林鄭強調香港人仍有選舉權和參選權。

由於選舉委員會被賦予新職能，林鄭指邏輯上應先舉行選委員選舉，才進行立法會選舉，強調在《決定》正式納入《基本法》附件一、附件二後，政府會緊接進行工作。

《基本法》最終目標是透過普選選出行政長官和立法會議員，林鄭指並沒有改變，但要看實際情況和循序漸進，相信今次完善選舉制度後，能保障國家安全和長治久安的局面，香港一定可以繼續探討如何落實目標。

強調國際社會也是愛國者管治 須承認中國擁有香港主權

林鄭解釋愛國者治港的準則，國際社會也有類似準則，不會讓反對政府人士進入政府，不必要「愛中國共產黨」，但要尊重和接受中國政府是由中國共產黨領導，又指自己不是共產黨員，但也承認中國擁有香港主權。

林鄭說，立法機關和行政機關要有互相配合的角色，這樣才能合作解決民生問題和做實事，而首先要愛國愛港。對於愛國者要有管治能力，她說行政機構特別是她自己要「領頭」，要讓政府班子有管治能力。

美國制裁令家人受到影響 林鄭指不會害怕

被問到外國會否藉此引起爭端，林鄭指已有準備西方說香港「民主倒退」，說這是粗暴無理去干涉別國內部事務，又指人權理事會有70個國家支持中國工作。而去年國安法實施後美國制裁香港12名涉事官員，林鄭指雖然個人及家人受到影響，但要發揮「捨小家、為大家」的精神，不會害怕，會繼續為香港長治久安而努力。

雖然去年實施國安法令社會恢復平靜，但新冠疫情未完，未來政府仍要處理疫苗及經濟等方面的工作，例如參與大灣區工作。而年輕人房屋土地問題，林鄭希望可為香港找到解決的方案。

人大表決修改香港選舉制度後，港府傍晚召開記者會，背景為「完善選舉制度 落實愛國者治港 保一國兩制 促安定繁榮」。（余俊亮攝）

林鄭月娥在人大通過決定後，隨即就決定發表聲明，表示她和特區政府管治團隊對《決定》表示堅定支持和由衷感謝。

林鄭強調，政治體制是中央事權，而選舉制度是其重要的組成部分。《決定》是根據《中華人民共和國憲法》第三十一條和第六十二條第二項、第十四項、第十六項的規定，以及《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的有關規定，完全合憲、合法。

她表示，特區政府會繼續竭力向社會解釋完善選舉制度的必要性和迫切性，以及《決定》的堅實憲法基礎。待全國人大常委會通過修改附件一和附件二後，政府會盡快完成修訂本地法律的工作，並根據香港的實際情況，包括疫情發展，有效安排相關的選舉。