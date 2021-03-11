選委會新增「全國性團體」香港成員　美心伍淑清有望再做選委？

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-11 20:57

全國人大會議今日（11日）閉幕，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。根據決定，選舉委員會增加至1500人，由過往四大界別改為五大界別，各界別佔300人，新增的「第五界別」將由港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界別組成。 究竟何謂「全國性組織」？在中國人民政治協商會議組成單位中，共有8個「人民團體」，包括全國婦聯、僑聯、青聯、工商聯等，今次選委會新增全國性團體香港代表，相信此類組織的領導層，有望循此界別晉身選委會。

料有60席供「全國性團體」 青聯代表支持



現時特首選委會分為四大界別，第四界別以政界人士為主，如港區人大代表（36席）、全國政協委員（51席）、立法會議員（70席）、鄉議局（27席）等，根據今次人大決定，人大、政協被調配至新的「第五界別」，料約200名港區全國政協委員將全部自動納入，毋須如往時般「爭崩頭」，再扣除港區人大選委議席後，估計此界別約有60個空缺，供「全國性團體」香港成員的代表加入。

本港不少政商界人士均有出任全國性團體職務，例如匯聚各界青年精英的全國青聯，按慣例有兩名港人擔任副主席，目前是港協暨奧委會副會長霍啟剛、經民聯青委會主席梁宏正，估計青聯可在新的選委會佔一定席位。曾任全國政協委員的「福建幫大佬」盧文端，亦可循全國僑聯副主席身份晉身選委。

梁宏正接受查詢時表示，支持和尊重全國人大完善香港選舉制度，認為「愛國者治港」是理所當然，切合香港實際情況。對於全國青聯有機會晉身選委，梁宏正指，青聯是香港與中央的有效溝通渠道，加入青年代表可反映青年關注議題。

全國青聯副主席、經民聯青委會主席梁宏正（左二）落區，向市民解說改革選舉制度決定內容。（經民聯fb）

其實，前人大常委范徐麗泰早前已露口風，指選委會負責選出特首，選委應由愛國愛港者擔任，除全國政協外，全國有香港代表的組織如全國工商聯、青聯、婦聯，亦可以選舉代表參與選委會。

有政界中人就指，美心太子女伍淑清上屆以政協常委身份，獲特首選委資格，如今雖已退任，但今次可以港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問身份，「快速納入」第五個界別，再次成為選委，肩負選委會重要任務。

范徐麗泰早前露口風，全國有香港代表的組織如全國工商聯、青聯、婦聯，亦可以選舉代表參與選委會。（資料圖片）

選舉委員會界別改變▼▼▼