選舉改制｜逾90名法律界人士聯署支持　梁美芬：治港者不局限建制

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-12 14:36

全國人大會議昨（11日）表決通過完善香港選舉制度的決定草案，經民聯立法會議員、大律師梁美芬發起法律界聯署，支持人大完善香港選舉制度，截至今早（12日）上午10時半，共收到超過90位法律界人士的簽名。梁美芬於記者會上表示，絕大部分參與聯署的法律界人士，並非政治活躍人士，反映法律界積極回應，希望香港回復法治穩定。 聯署提到，《決定》屬中央事權，中央絕對有權在需要時，根據香港的實際情況及發展利益作出有關決定，又強調「愛國者治港」並不是任何新的要求，《基本法》第104條早已規定香港管治班子，需擁護《基本法》及特區；今次《決定》堵塞選舉制度的現有漏洞，消除激進攬炒及破壞等政治亂象，吸引更多符合愛國者準則的政治人才參與政府和議會的工作。

聯署由一群「熱愛祖國、熱愛香港」的法律界人士組成，提到將來治港的愛國者不會局限於現時的建制派政黨，任何有能之士符合愛國者的條件，都能參政議政，香港政治制度仍然會有不少空間，給予不同意見及聲音的人士加入。

何君堯：增加選委會議席開闊進入立法會渠道

有份聯署的民建聯立法會議員、律師周浩鼎指，特區是按照國家《憲法》 賦權設立，中央亦有權設定香港的制度。他又指出，過去中央亦曾透過人大常委會作出《決定》， 處理附件一及二，以就行政長官及立法會的選舉作出改變，所以是有先例可循，重申《決定》合憲、合法、合情、合理。

另一名大律師、新民黨立法會議員容海恩表示，合情是在於符合香港實際情況，出於2019年的社會運動，以及有前議員明顯勾結外國勢力，故改善選舉制度具迫切性。

同屬建制派的立法會議員何君堯就稱，是次《決定》肯定是香港政制的進步。他表示，任何地方在愛國的立場上沒有異議，而增加選委會議席，開闊了進入立法會的渠道。

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