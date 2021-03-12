選舉改制｜譚耀宗料選委會議席佔較大比例　李永達：肯定民主倒退

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-12 11:24

全國人大會議昨日（11日）表決通過完善香港選舉制度的決定《草案》。全國人大常委譚耀宗表示，決定獲高票通過，現場掌聲雷動、場面感動，更指港澳辦主任夏寶龍捉著他的手，稱這是全國人民的意願，希望信息能帶回香港。 人大決定中未有交代立法會地區直選、功能組別及選舉委員會的議席數量分佈，政界流傳「333」及「234」兩個方案，譚耀宗引述人大副委員長王晨說明時指，應賦予選委會選舉較大比例立法會議員，從文字上理解的話，選委會選出的議席會較另外兩個方式為多。

料常委會將討論立法會地區直選制度問題

就人大決定中提到的資格審查委員會，譚耀宗今早（12日）接受香港電台節目《千禧年代》訪時指未有具體細節，但估計委員會將屬法定組織，審查時會以《基本法》、《國安法》、《基本法》104條解釋及人大就議員資格的決定等為依據，並非「鍾意點就點」。至於委員會成員的組成，譚耀宗認為應包括熟悉《基本法》及相關法律的人士，同意人大、政協及基本法委員會委員較為熟悉；又強調在議員當選後，委員會仍會作全程監察。

至於常委會何時開會討論細節，譚耀宗稱暫未通知，但由於及後要交由香港展開本地立法工作，時間急切，相信很快會召開會議。另外，譚耀宗預料常委會亦將討論立法會地區直選中單議席單票制、比例代表制等的問題。

劉兆佳表示，資格審查委員會肯定會是法定組織，由政府官員及具名望、地位及政治判斷力的社會人士共同組成。（資料圖片）

劉兆佳：不認為中央視改革為過渡性

全國港澳研究會副會長劉兆佳於同一節目上表示，資格審查委員會肯定會是法定組織，由政府官員及具名望、地位及政治判斷力的社會人士共同組成，相信中央及政府會相當小心地物色人選。他預料，委員會將以更高層次及權力展開資格審查機制，更要有獨立調查能力了解參選人背景，以及與不同政治勢力間的聯繫。劉兆佳建議，有需要時國安處及國安公署可提供協助。

劉兆佳亦表示，政制循序漸進的過程，應建立在「愛國者治港」的新基礎上，又認為中央不會將是次改革視為過渡性，而是從長遠角度解決香港長治久安的問題。他相信，選舉制度會逐步朝民主化的方向走，但要先穩定選舉制度及產生正面政治效果。

取消區議會選管會代表 李永達批自打嘴巴

民主黨前主席李永達同樣預料，選委會安排將會是永久性。他自言，10年前對《基本法》中提及的循序漸進仍抱有期望，但現在是走回頭路；又認為民主的標準在於有多少人民授權的成分，批評現時肯定是民主倒退的一大步。

決定中將原有的四個界別重新分配為五個界別，李永達表明不同意取消區議會代表資格。李永達指，《基本法》附件一中清楚寫明，選管會的組成包括區域組織代表，條文當初由人大通過，《基本法》中亦沒有列明選舉行政長官者必定要是政權組織；他又質疑，鄉議局等亦非政權組織，批評有關說法是自打嘴巴，「唔洗講咁多藉口，你坦白啲講我唔鍾意民主，咁我反而啹啲」。

民主黨前主席李永達批評現時是民主倒退的一大步。（資料圖片）

特首入閘改要求 李永達：民主派沒有想過做特首 影響不大

決定又提到，行政長官候選人需在五個界別中分別獲得不少於15個提名，李永達稱民主派沒有想過做特首，故對他們影響不大，最重要的是連建制派中相對溫和、民主的人，如前財政司司長曾俊華，都無法參選。他直言，以後想做特首的人，都要跟足中央指令，「要紅不專」。

至於立法會選舉方面，李永達認為以往的制度透明度較高，即使選舉主任DQ都仍有規則可依，起碼要「寫幾版紙」解釋，憂慮資格審查委員會令參選空間收窄，議員的影響力比殖民地年代更低。被問到民主黨會否轉型，李永達稱該黨相對溫和，講明不贊成暴力抗爭，但現仍因初選被捕，不會為了取得議席委曲求全。