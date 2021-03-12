民研：77%受訪者支持公共空間建太陽能發電設施　近半願參與投資

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-12 17:32

香港民研今日（12日）發布「我們香港人計劃」有關公共空間與太陽能發電計劃的調查結果，調查於3月2至8日以網上問卷形式進行，總成功樣本為5,539人。結果顯示，77%受訪者支持政府於公園、高速公路及水塘等公共空間安裝太陽能發電設施，亦有45%受訪者表示有機會的話會投資太陽能發電設施。

低碳想創坊氣候變化社區倡議小組「日出社區」計劃成員林蘭熹。（香港民研直播截圖）

低碳想創坊氣候變化社區倡議小組「日出社區」計劃成員林蘭熹表示，對於調查結果感高興，近八成受訪者支持社區更多太陽能設施，參考香港浸會大學去年一個研究，香港太陽能的普及程度可以高達21%，惟現時只佔約1%，建議政府開放公園、高速公路及水塘等公共空間予社企，協助政府營運，同時亦可鼓勵市民參與投資及建設，推動環保經濟圈。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健（中）指，公私營機構合作營運公共空間的發展模式在外國常見，現時亦有不少學者對此進行研究，認為做法在香港可行。（香港民研直播截圖）

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，公私營機構合作營運公共空間的發展模式在外國常見，現時亦有不少學者對此進行研究，認為做法在香港可行，透過這種做法可以鼓勵太陽能普及化，市民亦可透過參與，加深對太陽能及環保教育的認識。