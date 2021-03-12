田北辰料立法會參選人　需獲選委會五界別提名

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-12 17:44

全國人大昨（11日）高票通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，重整選舉委員會的組成及職能，人數由1,200人增至1,500人；參選特首的門檻由現時150個提名增至188個提名，且須從五大界別各取至少15張提名票，才符合入閘資格。 《決定》亦設立資格審查委員會，負責審查並確認選委會、行政長官和立法會候選人的資格。港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰今（12日）表示，資格審查委員會可否決過往違背效忠《基本法》及香港特區人士，和不愛國人士，但若有素人參選，「佢之前咩都無做過，不可能話佢不愛國」，故他相信參選立法會人士需獲五大界別的選委提名，並在每個界別取得一定數目，如3票、5票左右才可「入閘」。田北辰強調，此舉目的是要提升參選人的質素。

田北辰認為，民主發展是一個過程，終點是能否達至和平、繁榮穩定。（資料圖片）

田北辰認為，民主發展是一個過程，終點是能否達至和平、繁榮穩定。他又指，領導人已說明，曾反覆思考會否修訂《基本法》第45條和68條，最後決定修改《基本法》附件一、二，是按香港今日的實際情況而定，他認為長遠目標沒改變，仍然是想作《基本法》第45條和68條的情況。

現時立法會由功能組別和地區直選組成，對於《決定》新增選委會議席，田北辰認為有需要增加。他表示，過往功能組別只關注業界利益，地區直選「只講今日聽日」，若談10年後發展相信一張選票都沒有。田北辰稱，現時最低工資、稅制改革、強積金對沖等議題在立法會都是兩股勢力在抗衡，若有選委會界別可作「中間人」稍作平衡。