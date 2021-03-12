選舉改制｜聶德權、陳帆等官員現身政黨街站簽名　支持人大決定

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-12 17:58

全國人大會議昨（11日）表決通過完善香港選舉制度的決定草案，多名政府官員今日（12日）現身不同建制黨派的街站支持《決定》，包括公務員事務局局長聶德權、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始。聶德權強調，香港的政治體制中的人士須符合愛國者要求，支持及確立「一國兩制」，維護國家主權。陳肇始指「愛國者治港」是「正本清源」的必要措施。

聶德權今日到工聯會街站簽名支持「全國人大通過完善香港選舉制度」決定。聶德權表示，香港的政治體制中的人士，包括官員、議員、公務員均須符合愛國者要求，支持及確立「一國兩制」，維護國家主權。

食物及衞生局局長陳肇始亦響應支持人大《決定》，除了到新民黨街站簽名支持決定，亦在食衞局網站發表網誌，強調「愛國者治港」是「正本清源」的必要措施，食衞局尊重並全力支持中央對這次完善選舉制度的主導權，全面落實「愛國者治港」，讓「一國兩制」行穩致遠，讓特區政府可專注各項經濟民生工作，以保持長期繁榮穩定、市民安居樂業。

運輸及房屋局局長陳帆今現身民建聯的街站簽名支持《決定》，強調人大決定協助香港的發展行穩致遠，並批評有人想搞政治分化，進行污衊甚至分裂國家的行為要不得，呼籲市民支持政府。