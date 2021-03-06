報章引述消息指港府擬取締民陣　街工宣布不再參與民陣工作

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-06 19:50

新加坡報章《聯合早報》昨（5日）引述消息指，港府正調查民間人權陣線，一旦證實民陣曾收取美國國家民主基金會（NED）的資金，民陣將違反《港區國安法》，當局會在短時間內引用《社團條例》取締民陣。 街工今（6日）發聲明宣布未來將不參與民陣的工作及會議，並會於基層權益的議題上，繼續努力。 民陣召集人陳皓桓稱，民陣不會也不能解散，只要有團體留下，他會與民陣共存亡。

街工主席盧藝賢回覆《香港01》查詢時表示，執委會在最近數周作出有關決定，至於具體原因他沒有補充。他說，街工的定位沒有改變，會一以貫之地繼續勞工權益方面的工作。

陳皓桓說，尊重、理解退出團體的決定，並稱民陣已成立17年多，經歷反《基本法》23條、政改、反高鐵、反國教、雨傘運動及反修例運動等政治事件，形容民陣是由多個團體與香港市民多年來艱辛建立出來，為的是搭建一個合法、和平、理性、非暴力的平台，讓香港市民發聲，「因此，不會也不能解散，只要有團體留下，我作為召集人願意與民陣共存亡。」

民陣由多個民主派政黨和民間組織組成，自2003年起每年舉辦7.1大遊行，在2019年反修例運動期間亦舉辦多次大型遊行，包括大會稱近200萬人參與的6.16大遊行，以及8.18維園「流水式」集會等。

《聯合早報》昨（5日）引述消息指，港府一旦證實民陣曾收取美國國家民主基金會（NED）的資金，將會短時間內引用《社團條例》取締民陣。陳皓桓昨發聲明，稱民陣從未有收取任何外國政府或機構資助，包括美國國家民主基金會，又指民陣資金運作上，一直只依靠遊行集會期間廣大市民的捐款。