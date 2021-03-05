《聯合早報》引消息稱政府擬取締民陣　陳皓桓：從無收外國資金

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-05 16:41

新加坡報章《聯合早報》今天（5日）引述消息，指港府相關部門正研究民間人權陣線（民陣），若一旦證實民陣曾收取美國國家民主基金會（NED）的資金，民陣將違反《港區國安法》，當局將短時間內引用《社團條例》取締民陣。 民陣召集人陳皓桓回應有關傳聞，重申民陣成立至今，從未有收取任何外國政府或機構資助，指民陣一直只依靠遊行集會期間廣大市民的捐款，應付日常運作。

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《聯合早報》引述消息人士指，網上流傳美國國家民主基金會（NED）曾資助民陣舉辦反修例活動，當局正就此進行調查，一旦證實屬實，民陣將違反《香港國安法》，並在短時間內有可能會被特區政府取締。

陳皓桓指一直依靠市民捐款運作

陳皓桓發表聲明，指民間人權陣線成立至今，從未有收取任何外國政府或機構資助，包括美國國家民主基金會，又指民陣資金運作上，一直只依靠遊行集會期間廣大市民的捐款。

陳皓桓續指，對於有消息指民陣被調查曾否獲美國資助，以及涉違反國安法，民陣感到不明所以，呼籲各界認清真相。就有消息指民陣有機會被政府取締一事，陳皓桓說：「欲加之罪，何患無辭」，又說：「呼籲港人在不斷打壓的情況下，做自己能做的事。」