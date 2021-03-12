新冠肺炎｜外交部駐港公署：將為接種國產疫苗人士提供簽證便利

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-12 22:12

外交部駐港特派員公署今日（12日）發聲明指，將對接種中國生產新冠肺炎疫苗人員到訪中國提供簽證便利，申請資格包括赴華從事各領域復工復產活動的外籍人員及其家屬、中國公民或永久居民的外籍家庭成員，以及持有效APEC商務旅行卡人員，有關人士遞交申請時須遞交已接種國產疫苗證明。

中國外交部駐港特派員公署將對已經接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並持疫苗接種證明的人士提供便利。（資料圖片）

外交部駐港公署指，為有序恢復中外人員往來，本月15日起，中國外交部駐港公署將對已經接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並持疫苗接種證明的人士提供便利。

申請條件包括赴華從事各領域復工復產活動的外籍人員及其家屬，可按照新冠疫情前的要求準備材料並遞交申請，無需提供省級外事、商務部門或中央企業的邀請函及邀請核實單。此外，中國公民或永久居民的外籍家庭成員，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近親屬，如因家庭團聚、贍養、探親、來華奔喪或探望危重病親屬亦可遞交簽證申請。第三類人士為持有效APEC商務旅行卡人員，可憑有效APEC商務旅行卡及中國內地邀請單位出具的邀請函，申請辦理商貿類簽證。

外交部駐港公署提醒，以上相關便利僅適用於已經接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並按規定時間間隔打完兩針或接種中國生產單針疫苗後滿14天，並持疫苗接種證明材料的簽證申請人，在遞交申請時不再需要提供核酸檢測陰性證明和《過去14天旅行軌跡和健康申報表》。其他人士仍須按外交部駐港公署《外交部駐港公署疫情期間簽證申辦須知》申請入境。