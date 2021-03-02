兩會｜陳曉峰倡包車到深圳打國產疫苗　吳秋北冀設灣區生活一站通

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-02 18:00

全國人大會議本月5日在北京召開，多名港區人大代表提出不同建議，涉及改革香港選舉制度、粵港澳大灣區發展、應對新冠肺炎疫情等。 港區人大代表陳曉峰提出爭取兩地通關、推行電子版的「疫苗證書」 ，爭取更多以滅活技術製造的國產疫苗供港人選擇，甚至提供「閉環式」包車到深圳或更方便的口岸，及早注射疫苗。

吳秋北倡一站通辦理內地證件

陳曉峰又建議建立「大灣區單一市場」，以協助區內創新科技發展及人流、貨物流、服務流和資金流通。陳曉峰指，要建立單一市場，除需修改法例，亦要有前瞻的規劃、科學的管理和其他配套，讓香港發揮世界金融中心、航運中心和調解中心等優勢。

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工聯會會長、港區人大代表吳秋北提出設立「灣區生活一站通」，以便利港人在粵港澳大灣區辦理生活相關事務。

他建議，中央政府推動在大灣區包括香港設立多個服務站，讓內地及香港政府在各服務站設立辦公室，透過一站式資訊、諮詢和服務窗口，協助市民處理各項民生事務，例如辦理居住證、駕駛執照以及社保醫保等。

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葉玉如倡河套區設大型生動科技研發機構

科技大學副校長、港區人大代表葉玉如建議，粵港澳設立大灣區健康碼，恢復三地居民人流，並恢復創科交流活動。此外，葉玉如亦建議香港及廣東省政府共同出資，在深圳河北側的河套區「深港科技創新合作區」成立大型生物科技研發機構，促進兩地科研交流。