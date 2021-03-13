港府回應歐盟報告　不認同DQ4議員削弱高度自治和自由

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-13 00:40

歐盟在當地時間3月12日發表年度報告，指北京在港推行《港區國安法》鎮壓民主力量，侵蝕港人基本自由，同時批評取消4名民主派立法會議員資格、50多名民主派人士被捕，以及選舉改制，證明此趨勢正在加劇。 港府在12日晚上11時59分發出聲明，強烈反對歐盟報告。

歐盟指《港區國安法》鎮壓民主力量，扼殺多元化和異見。（路透社）

歐盟年度報告指，去年香港政化程度令人擔憂，當中包括以《港區國安法》鎮壓民主力量，扼殺多元化和異見，侵蝕港人基本自由，又指北京有意識地破壞「一國兩制」，違反國際承諾和《基本法》，而50多名民主派人士被捕，加上選舉改制，都證明趨勢正在加劇。

報告指，中國政府本來承諾保護香港的高度自治、民主原則與基本自由至起碼2047年，但在過去一年，它們都已受到嚴重侵蝕，令人質疑中國是否願意推行一國兩制原則和香港《基本法》。

報告又認為，香港傳媒、學術界與公民社會的自我審查趨勢正在加劇。

港府指有關國安法內容是政治抹黑

港府發聲明強烈反對歐盟報告內容，認為報告有關國安法的內容是「偏頗和無理的政治抹黑」。聲明指，國家安全屬於中央事權，又說每個國家的國家安全都中央政府事務，指歐盟的說法「明顯是雙重標準」。

港府認為報告有關國安法的內容是「偏頗和無理的政治抹黑」。圖為林鄭月娥簽署生效國安法。（政府新聞處圖片）

指國安法影響市民行使權利「完全錯誤」

報告指國安法對香港市民行使其權利和自由產生寒蟬效應，港府指是完全錯誤和偏頗。

對於報告質疑中央是否仍然貫徹落實「一國兩制」，特區政府指是沒有根據的指控，又說中央政府一再表明會堅定不移地落實「一國兩制」政策。

4名立法會議員被DQ，報告指「削弱香港高度自治和對基本權利和自由的保障」，港府亦不認同，重申人大常委會就關於特區立法會議員資格問題作出決定，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他作出危害國家安全等行為，並不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求和條件，又指該決定適用於2020年9月6日的立法會選舉提名期間被DQ的時任議員。

港府指法院獨立進行審判，不受任何干涉。（資料圖片）

強調法不受任何干涉 以法律為依據

報告關注法庭受到受到無根據和偏頗的指控，港府表示《基本法》規定和保障司法獨立權，法院獨立進行審判，不受任何干涉，任命司法人員是基於司法和專業才能，又強調法官行使司法權力時以法律為依據，別無其他考慮。

報告質疑部份案件判決，港府強調任何人都不應干涉根據所有可接納的證據、適用法律和《檢控守則》進行客觀分析後而獨立作出的檢控決定，當中不涉及任何政治考慮。