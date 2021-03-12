歐盟發表年度香港報告　批評中國破壞一國兩制　港府：強烈反對

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-13 02:03

歐盟3月12日發表年度報告，評估香港的政治與經濟發展，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）指，2020年間香港政治狀況的惡化令人震驚，北京利用港區國安法打擊親民主力量，他又批評中國有意識地破壞（consciously dismantling）一國兩制原則。

博雷利又指，數十名親民主社運人士在2021年1月被捕，證實有關趨勢正在加速。

報告指，中國政府本來承諾保護香港的高度自治、民主原則與基本自由至起碼2047年，但在過去一年，它們都已受到嚴重侵蝕，令人質疑中國是否願意推行一國兩制原則和香港《基本法》。

報告又認為，香港傳媒、學術界與公民社會的自我審查趨勢正在加劇。

在中國人大修改香港選舉制度的議題上，歐盟對外行動署發言人之前在3月5日發表聲明，指中國全國人大如通過相關決定，將對香港民主原則和民選制度產生負面影響，呼籲中方認真考慮。中國駐歐盟使團發言人之後則反駁，要求歐盟停止干預香港事務。

香港政府在12日深夜發表聲明，對有關報告內容表示強烈反對，稱港區國安法實施後，香港社會恢復穩定，國家安全在特區得到保障，市民可以繼續依法享有其基本權利和自由，經濟和民生可重新發展，並指穩定的環境對於本地及駐港外國企業的商業活動均非常重要。

聲明亦強調，檢控不涉及政治考慮，香港仍享有的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。