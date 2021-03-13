李家超：落實「十四五」綱劃規要　助香港融入國家發展

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-13 17:00

中國全國人大會議3月11日通過「十四五」規劃綱要，當中特別提及，要求特區落實維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益及社會穩定，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。 保安局局長李家超今日（13日）發表文章指，落實「十四五」規劃維護國家安全，加上積極參與粵港澳大灣區發展、深化粵港澳合作，有助香港更好地融入國家發展。

《十四五綱要》要求特區落實維護國家安全的法律制度和執行機制。（資料圖片）

《綱要》有關保持香港長期繁榮穩定的篇幅中，就香港維護國家安全有特別的表述，要求特區落實維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。李家超認為，表述充分反映香港的實際情況，批評在反修例運動中，有人意圖顛覆國家主權、鼓吹港獨，其後全國人大通過《香港國安法》，遏止有關行為。

李家超指，《國安法》對懲治危害國家安全的行為立竿見影，警方國安處至今拘捕約100人，社會暴力行為銳減，鼓吹「港獨」的行為大為收斂。特區政府一直努力配合國家防範和遏制外部勢力干預香港事務的工作，針對外國的干預推出了不少反制措施，包括暫停履行或擱置與部分國家的移交逃犯協定及刑事司法協助協定，以及取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排，並適時發表新聞公報反駁抹黑言論等。

提升人員、貨物出入境便利 促進大灣區互動

《十四五規劃綱要》中亦表明支持香港更好融入國家發展大局，包括建設粵港澳大灣區，深化粵港澳合作、泛珠三角區域合作。港府會繼續提升粵港澳口岸通關能力和便利，促進人員、貨物流動，加快基礎建設互通。保安局亦會繼續與深圳市政府相關單位緊密合作，積極推動皇崗口岸重建工作並在新口岸實施「一地兩檢」，同時配合深圳市落實貨運「東進東出、西進西出」策略，讓跨境貨車在過關後可以更有效率地連接深圳市內的高速公路，連接粵西，粵東以至福建一帶，同時亦紓緩深港兩地的交通。兩地亦會共同研究更高效率的查驗模式，便利市民通關。

另一方面，港府亦會繼續在入境政策和安排上提供便利，吸引大灣區及國際人才投身香港發展、促進粵港澳大灣區人才互動。保安局會與大灣區內其他十個城市，加強執法部門合作，打擊跨境犯罪，包括騙案、毒品、黑社會、洗黑錢及反恐合作和交流。

最後，李家超希望香港各界與特區政府同心協力，維護國家安全，把握《十四五規劃綱要》的機遇，建立更美好的未來。