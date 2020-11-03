「十四五」規劃建議：增強港澳同胞愛國意識　防範外部勢力干預

新華社北京11月3日發布了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（以下簡稱《建議》）全文，共兩萬餘字。 《建議》中關於港澳部分列於第十五項「全黨全國各族人民團結起來，為實現『十四五』規劃和二〇三五年遠景目標而奮鬥」條目下，《建議》除提出全面貫徹「一國兩制」外，還提出要落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，並提及要堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

《建議》指出，要「保持香港、澳門長期繁榮穩定。全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定。支援特別行政區鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造『一帶一路』功能平台，實現經濟多元可持續發展。支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高品質建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展政策措施。增強港澳同胞國家意識和愛國精神。支持香港、澳門同各國各地區開展交流合作。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。」

10月1日早上，香港特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立71周年。（中通社）

值得注意的是，和五年前發布的「十三五」規劃建議相比，本次《建議》有明顯不同。

2015年11月3日，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》全文公佈，關於港澳部分有三百餘字，談及對港澳地位和功能的定位、支持其發展的方向和路徑等。

「十三五」規劃建議提出，全面准確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，發揮港澳獨特優勢，提升港澳在國家經濟發展和對外開放中的地位和功能，支持港澳發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧；支持香港鞏固國際金融、航運、貿易三大中心地位，參與國家雙向開放、「一帶一路」建設；支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐地位，推動融資、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展；支持澳門建設世界旅游休閑中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進澳門經濟適度多元可持續發展。

此外，「十三五」規劃建議還提出要加大內地對港澳開放力度，加快前海、南沙、橫琴等粵港澳合作平台建設；加深內地同港澳在社會、民生、科技、文化、教育、環保等領域交流合作；深化泛珠三角等區域合作。