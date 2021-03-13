選舉改制｜中聯辦批西方國家干涉內政：外部干預阻擋不了正義步伐

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-13 21:01

中國全國人大會議3月11日表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》後，不少國家就香港情況表達關注，批評中方打壓港人自由。 中聯辦發言人今日（13日）發文，指全國人大通過完善香港選舉制度的決定，彰顯全體中國人民維護國家安全和香港安寧的共同心聲，批評西方國家的聲明，粗暴踐踏國際法和國際關係準則，大肆干涉中國內政，詆毀人大的決定，企圖遏制中國發展。

中聯辦發言人強調，中國有權從憲制層面完善香港選舉制度，做法符合《憲法》和《基本法》規定。（資料圖片）

發言人認為，香港回歸以來，香港居民享有的民主權利比歷史上任何時候都更為廣泛，惟反修例運動中，有心主張「港獨、攬炒」，利用現行選舉制度的漏洞進入香港特區管治架構，癱瘓政府施政，意圖奪取香港管治權，實施顛覆國家政權。

發言人強調，中國有權從憲制層面完善香港選舉制度，做法符合《憲法》和《基本法》規定，符合香港社會的整體利益和根本利益。發言人指，「世界上哪個國家會允許不效忠國家的人員擔任公職？」完善香港選舉制度，是落實「愛國者治港」的必然要求，亦是維護香港特區政治穩定和政權安全的治本之策。

發言人指，香港特別行政區的選舉制度的設計純屬中國內政，任何國家都無權說三道四。任何干預和詆毀也動搖不了中國維護國家主權、安全、發展利益的意志，更阻擋不了香港由亂及治和中國發展壯大的步伐。