選舉改制︱譚耀宗：料5月須完成本地立法　審查參選人非只看牌頭

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-14 11:05

全國人大會議上周四（3月11日）通過「完善香港選舉制度」決定草案，大幅修改香港選舉制度，包括將設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格；立法會增至90席，加入選委會界別等。草案稍後將交由人大常委會審議，修訂《基本法》附件一及二。 全國人大常委譚耀宗今日（14日）表示，人大常委會下次開會具體時間未定，但預料要在今年5月左右完成本地法例修訂工作，形容工作緊張。

指選委會「個個金睛火眼」 提名及選出適當人士

譚耀宗在商台節目中指，估計人大常委會很快召開會議，討論修改選舉制度具體做法。他指，由於明年3月需進行特首選舉，時間緊迫，預料要在今年5月左右完成本地法例修訂工作，之後再做選民登記，並由選舉產生選委會各個界別的選委，形容工作進度緊張。

譚耀宗表示，日後選委會具體組成辦法未有最終定案，但相信會增加全國青年或婦女聯會等全國性組織代表。他指以往一些按地區劃分的地區組織或居民組織，在服務街坊方面都做得很出色，相信很多人有心有力服務市民，可以將其吸納為地區組織代表，但預計人大常委會釐定各界別時不會太過原則性，否則本地立法上可能遇到困難。他又相信，選舉「不是一人一票一定選到賢能」，小範圍選舉不一定選出無能者，新組成的選委會「個個金睛火眼」，會提名及選出適當的人。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

人大政協任審查委員會？ 譚：對基本法有認識

對於日後選舉資格審查委員會具體組成，譚耀宗相信成員會由公正的人擔任，按照法例及本港實際情況不偏不倚辦事。被問到如成員由人大、政協等擔任是否有利益衝突，譚耀宗指人大政協對《基本法》及國家憲法有認識，亦一定是愛國者，「如果這個又不做得，那個又不做得，會很難找人」。他認為，委員會將以公平、公正等原則，不只看參選人的「牌頭」。

譚耀宗又引述主管港澳事務的國務院副總理韓正指，中央出手改制前，已充分評估西方國家的反應，但認為「應該做就要做」。他指，中央出手絕非突如其來，而是很小心慎重、深思熟慮，舉例指2014年佔中期間，中央只是批評而未出手，直至前年反修例事件才覺得「忍無可忍」。