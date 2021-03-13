鄭若驊稱選舉改制非「搞清一色」：即使政制後退但可令香港更好

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-13 11:37

全國人大會議高票通過「完善香港選舉制度」決定，將由人大常委會開會制訂具體內容。律政司司長鄭若驊今日（13日）表示，正在框架上構思如何修改本地法例，但仍需待常委會的具體方案出台。 就《決定》中提到要設立資格審查委員會審查候選人資格，政制及內地事務局局長曾國衞認為並非全新概念，目前亦有選舉主任把關參選人資格，預料委員會的職能相差不大，但可更有系統及公信力。他又解釋，委員會的工作主要是確保參選人符合《國安法》、《基本法》104條等法定要求，擁護《基本法》及效忠特區，委員會成員的基本要求是了解《憲法》及《基本法》。

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曾國衞：循序漸進及實際情況均要考慮

鄭若驊及曾國衞今早（13日）接受港台及商台節目訪問。就外界指《決定》不符合《基本法》中「循序漸進」的規定，曾國衞認為社會忽視《基本法》中，有關政制發展的條文亦包含「按實際情況」，指兩者都要考慮；而目前的情況就是現有制度無法識別「反中亂港」人士，令他們可進入議會引起混亂，若不撥亂反正，並非健康的「循序漸進」，而是「無盡」、去不到目的地，相信《決定》能帶來更優質的民主。

鄭若驊則強調，《基本法》列明達致普選的最終目的沒有改變。對於擴大選委會及立法會議席，她認為是擴大了參政機會，符合均衡參與的原則。

鄭若驊：非要「搞清一色」愛國者的定義「好common sense」

對於行政長官參選人，《決定》中新增規定，需在五個界別中各取得不少於15個提名。被問到是否要防止工商界繼續獨大，曾國衞希望社會不要過度揣測中央原意，認為有關安排可以體現到均衡支持的精神，選出一位獲廣泛接受的行政長官；鄭若驊亦同意有關說法，認為特首能得到不同界別的支持是好事。

被問到愛國者的定義，鄭若驊稱「好common sense（常理）」，即是「唔賣國做漢奸」，尊重憲制秩序，不要損害香港及國家的利益等。她又強調，今次的《決定》是為了實現愛國者為主體的「港人治港」，防止試圖嚴重損害國家利益的人利用政治架構「反中亂港」，並非要「搞清一色」。曾國衞就舉例指，愛國等於愛家人，會真心接受、承認及尊重他，做得不好會講，但「唔會搵外人搞佢」。

鄭若驊日前接受《彭博》訪問時形容，《決定》是政制向後退一小步，她今日澄清指並非認為《決定》令政制後退，反而是好事，但按提問者的用詞，即使是對方說的政制退後一步，若整體可以令香港更好亦是好事；又著大家不要爭拗「向前或向後」，最重要是提升香港治理效能及政治架構。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼