政圈風聲｜資格審查委員會仿人大選舉主席團？建制料難由法官掌舵

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-14 19:22

北京出手改革香港政制 ，日後不論參選特首、特首選委會以至立法會，必須「過五關斬六將」，其中最關鍵的選舉關卡，肯定是新增的「候選人資格審查委員會」。委員會如何組成至今未有細節，有建制中人指，委員會屬高層次、具執行權力的組織，認為具體組成可參考港區人大代表選舉主席團，由10多名熟悉憲法及基本法、具社會公信力人士組成。

人大選舉曾DQ民主派

全國人大日前通過「完善香港選舉制度」決定，當中規定香港設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會、特首及立法會選舉候選人，取代以往選舉主任角色，全面提升審查把關能力。



人大決定未觸及委員會具體組成，全國人大常委譚耀宗近日指，委員會應由熟悉憲法及基本法、相關法律及「決定」內涵，以對參選人過去的言行作全面評估，他同意港區人大、政協委員、基本法委員會委員屬此類人士，預料委員會有10多人。

據聞建制圈子有人提議，審查委員會可參照港區人大代表選舉主席團模式，由10多名社會知名人士出任，負責審查參選人資格。2017年港區人大換屆，大會成立19人主席團，成員包括林鄭月娥、董建華及梁振英三任特首、基本法委員會副主任譚惠珠、時任政協常委吳光正等，主席團根據參選人的言行進行審查，最終DQ了郭家麒等10名非建制派，大會當時稱部分人違反聲明內容。



不過，要實行「人大模式」，前提是審查委員會成員不會參選特首或立法會，免得有潛在利益衝突。

2017年，港區人大代表舉行換屆選舉，大會成立選舉主席團，成員包括林鄭月娥、梁振英、吳光正、范徐麗泰、高永文等。（資料圖片）

翟紹唐倡退休法官主持

設立資格審查委員會事在必行，近年少有評論時政的前監警會主席、資深大律師翟紹唐日前提出，不希望日後選舉變成「小圈子」，建議資格審查委員會由具公信力的人主持，例如退休終審法院法官。



不過，多名建制派不約而同指，資格審查委員會由全國人大提出設定，掌舵人肯定是中央高度信任的愛國者，這並非中立不中立問題，強調委員會層次比法官馮驊出任的選舉管理委員會高得多。有人笑言，相信九成建制派都不滿馮驊表現，若審查委員會由法官出任，中央恐怕不會放心。

有港區人大代表則指，人大副委員長王晨在草案說明提出建立「全流程資格審查機制」，意思即不止掌控「入閘」，而是「全天候24小時監察」，參選人由報名、勝選、就任至離任，一言一行均受到監察，相信委員會必須由非常熟悉基本法、國安法的人士出任。

▼選舉委員會界別改變▼

劉兆佳指有不同：委員會屬長期性質

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，審查委員會應是法定組織，屬長期性質，除審查參選人資格，亦持續審視當選者在任期間均符合誓言，與人大選舉主席團不同。他指，審查委員會組成應由具政治判斷力、公信力人士擔任，亦應有獨立調查能力，甚至可要求警隊國安處及國安公署協助。

至於應否加入退休法官作主持，劉兆佳指，中央對香港法官信任度不高，「公信力不一定是保證」，又稱即使有公信力，亦不一定了解「愛國者治港」原則，甚至個別法官可能被視為偏向民主派，他相信由法官主持委員會機會不大。