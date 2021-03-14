林鄭：不一定完全「清零」才通關　拒答會否角逐連任特首

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-14 22:01

特首林鄭月娥接受《鳳凰衛視》訪問，被問到香港疫情至今仍未能「清零」，是否意味通關遙遙無期，林鄭指不一定要完全等到個案「清零」才通關，「不過也沒有說，一定要香港什麼都是『零』才可以通關，所以我們覺得再過一段時間。如果現在情況控制得到，可以慢慢多一些正常的人員往來。因為這個太重要了，無論對於兩地，香港同內地，或者香港同外地，都是好重要。」 被問及連任特首的問題，林鄭僅稱：「我還是不會回答這個問題。我現在真的覺得還有大量的工作要做。」

指內地在抗疫上有制度優勢

能林鄭說，任何時候、任何政府也想達到「清零」，香港也都不例外，但現實很難完全達到清零，「輸入個案避免不到，但一定要有很嚴格的外防輸入的政策。我們真的差不多是全世界最嚴的地方，每一個人入境都需要核酸檢測，要等到有陰性結果才可以離開機場。而且不是回家，要21天隔離檢疫。」她認為，內部控制疫情不能夠做得完全徹底，政府會在這方面繼續努力，「不過也沒有說，一定要香港什麼都是『零』才可以通關，所以我們覺得再過一段時間。如果現在情況控制得到，可以慢慢多一些正常的人員往來。」

林鄭認為，香港在抗疫工作上沒有體制優勢，她以內地的小區封區或檢測為例，內地就有整個體制，有街道辦、有小區委員會，知道可以怎麼服務當區的居民，「他們的人工智能、大數據系統，遠遠比香港要強。所以這些就是兩地的差異。」

被問到連任問題，林鄭拒答，僅稱「現在已經手上有很多事要做」，每天也要負責處理很多問題，她認為香港是有這樣的人才，「第一我們有了(香港)國安法，起碼社會的安全、治安，我們可以處理，不需要再擔心香港惶恐終日，市民很怕出街，東西被人破壞，如果這次能夠完善這個選舉制度，我很希望有更多有能之士參選去管理未來的香港。」

至於選舉制度改革工作，林鄭指修法時間非常緊迫，「時間非常緊迫，可以說就剩12個月了。因為我們現在3月了，正常情形之下，下一屆行政長官應該在明年3月就要選出來」，她提到經調整制度後的選舉時間表，將會先選出選舉委員會，再選立法會，其後選出特首，形容是「一步接著一步」。她又說：「香港要舉辦選舉有很多選舉法，選民登記、當天選舉怎麼進行、怎麼劃界以及怎麼去提名，很多工作。所以當全國人大常委會修訂了附件一、附件二後，就會交給特區政府進行本地立法。我們的工作就是要草擬完相關的修訂，然後提交給本屆立法會審議通過，通過之後就進入具體安排選舉。」